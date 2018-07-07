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Hüsnü Şenlendici'nin Klarnet Kampı gala gecesi ile son buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2018 19:09 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Kınık ilçesinde, klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici tarafından bu yıl 2-6 Temmuz tarihleri arasında, yurt içi ve dışından 100 kursiyerin katılımıyla 3'üncüsü düzenlenen Klarnet Kampı, gala gecesi ile sona erdi.

Hüsnü Şenlendici'nin Klarnet Kampı gala gecesi ile son buldu

Cevdet ŞEN/KINIK (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Kınık ilçesinde, klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici tarafından bu yıl 2-6 Temmuz tarihleri arasında, yurt içi ve dışından 100 kursiyerin katılımıyla 3'üncüsü düzenlenen Klarnet Kampı, gala gecesi ile sona erdi.
Klarnetçi Hüsnü Şenlendirici'nin Kınık'ın kırsal Dündarlı Mahallesi'ndeki bir çiftlikte düzenlendiği 3'üncü Klarnet Kampı'na katılan, aralarında dünyanın çeşitli ülkelerinden gelenlerin de bulunduğu 100 kursiyer, 5 gün boyunca klarnet eğitimi aldı. Kursiyerler ayrıca, her akşam usta klarnetçilerin kendileri için verdiği konserleri dinledi. Kursiyerler gündüzleri ise eğitime ara verilen zamanlarda çiftlikteki havuza girip, stres atarak, eğlendi. Kursiyerler, Kınık Belediyesi tarafından tahsis edilen minibüslerle Kınık ve komşu Bergama ileçesinin tarihi ve ören yerlerini de gezme fırsatı da buldu.
Klarnet Kampı'nın son akşamında müzik grubu İstanbul Strings Yaylı Orkestrası ile sahneye çıkan Hüsnü Şenlendirici, birbirinden güzel parçalarını klarneti ile seslendirdi. Şenlendirici, "Rabbim, inşallah bu kampı her yıl bana düzenlemeyi nasip eder. Burada sanatımız ile ilgili bilgilerimizi birbirimizle paylaşıyoruz ve ben sizlerle aynı çatı altında buluşturmaktan büyük mutluluk ve onur duyuyorum" dedi.
Makedonya Cumhuriyeti'nden gelen 7 yaşındaki kursiyer Erdenay Sali'yi sahneye çağıran Şenlendirici, "Erdenay, geçtiğimiz yıl da kampımıza katılmıştı. 1 yılda boyu fazla uzamamış, ama sanat olarak bir yılda üzerine çok şeyler koymuş" diyerek, bir parça çalmasını istedi. Ardından oğlu Ergün Şenlendirici'ye dönen Hüsnü Şenlendirici, "Senden bunun gibi yetenekli bir torun bekliyorum. Düşünün bir kere, dedesi Hüsnü Şenlendirici'den aldığı dersler ile torun Hüsnü Şenlendirici'nin performansını" diye konuştu.
Konserinin son bölümünde klarnetçi Altan Gözetlik'in annesi olan halası Feriha Gözetlik ile birlikte Türk sanat müziğinin sevilen eserlerini seslendiren Hüsnü Şenlendirici'ye Kınık Belediye Başkanı Ak Partili Sadık Doğruer, Kınık kilimi hediye etti.

FOTOĞRAFLI

Hüsnü Şenlendici'nin Klarnet Kampı gala gecesi ile son bulduHüsnü Şenlendici'nin Klarnet Kampı gala gecesi ile son bulduHüsnü Şenlendici'nin Klarnet Kampı gala gecesi ile son buldu

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