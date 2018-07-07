Hüsnü Şenlendici'nin Klarnet Kampı gala gecesi ile son buldu

Cevdet ŞEN/KINIK (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Kınık ilçesinde, klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici tarafından bu yıl 2-6 Temmuz tarihleri arasında, yurt içi ve dışından 100 kursiyerin katılımıyla 3'üncüsü düzenlenen Klarnet Kampı, gala gecesi ile sona erdi.

Klarnetçi Hüsnü Şenlendirici'nin Kınık'ın kırsal Dündarlı Mahallesi'ndeki bir çiftlikte düzenlendiği 3'üncü Klarnet Kampı'na katılan, aralarında dünyanın çeşitli ülkelerinden gelenlerin de bulunduğu 100 kursiyer, 5 gün boyunca klarnet eğitimi aldı. Kursiyerler ayrıca, her akşam usta klarnetçilerin kendileri için verdiği konserleri dinledi. Kursiyerler gündüzleri ise eğitime ara verilen zamanlarda çiftlikteki havuza girip, stres atarak, eğlendi. Kursiyerler, Kınık Belediyesi tarafından tahsis edilen minibüslerle Kınık ve komşu Bergama ileçesinin tarihi ve ören yerlerini de gezme fırsatı da buldu.

Klarnet Kampı'nın son akşamında müzik grubu İstanbul Strings Yaylı Orkestrası ile sahneye çıkan Hüsnü Şenlendirici, birbirinden güzel parçalarını klarneti ile seslendirdi. Şenlendirici, "Rabbim, inşallah bu kampı her yıl bana düzenlemeyi nasip eder. Burada sanatımız ile ilgili bilgilerimizi birbirimizle paylaşıyoruz ve ben sizlerle aynı çatı altında buluşturmaktan büyük mutluluk ve onur duyuyorum" dedi.