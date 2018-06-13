Hüznü ve mutluluğu bir arada yaşadı

KİLİS/AZEZ (AA) - İZZET MAZI - İç savaş nedeniyle sığındığı Türkiye'de kanser hastası eşini kaybeden ve 7 çocuğuyla Kilis'teki bakımevinde barınan 39 yaşındaki Suriyeli Selva Halil, bir yandan Ramazan Bayramı için ülkesine gidebilmenin mutluluğunu yaşarken, diğer yandan da eşinin yanında olmamasının üzüntüsünü yaşadı.

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeli ailelerin, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları ile terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'tan temizlenen bölgelere bayram için dönüşleri devam ediyor.

Selva Halil de yaşları 4 ile13 arasında değişen 7 çocuğuyla bayram için Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan ülkesine gitti.

Kaybettiği eşi yanında olmadığı için hüzünlü, yıllar sonra yakınlarını göreceği için sevinçli olan Halil, iki duyguyu bir arada yaşadı.

Halil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkesine ve yakınlarını kavuşacağı için mutlu olduğunu ancak eşi olmadan döndüğü için acı duyduğunu söyledi.

Kanser hastası eşinin 2014 yılı sonlarında Türkiye'ye geldikten 3 gün sonra hayatını kaybettiğini dile getiren Halil, bu süreçte Türk halkının kendisini ve çocuklarını bir an olsun yalnız bırakmadığını belirtti.