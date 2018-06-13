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Hüznü ve mutluluğu bir arada yaşadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 12:43 | Son Güncelleme

İç savaş nedeniyle 2014'te sığındığı Türkiye'de kanser hastası eşini kaybeden ve 7 çocuğuyla Kilis'teki bakımevinde barınan Suriyeli Selva Halil, bayram için ülkesine giderken, kader arkadaşı yanında olmadığı için hüzün, yıllar sonra yakınlarını göreceği için sevinç yaşadı - Suriyeli Selva Halil: - "Çocukların sorularını babanız Suriye'de diyerek geçiştiriyorum. Şimdi küçük kızım babasını göreceğini düşündüğü için çok mutlu. Durum böyle olunca benim yaralarım açıldı" - "Türk devletinden Allah razı olsun. Bize yıllar sonra bu fırsatı verdi. Annemi, babamı, kardeşlerimi ve diğer yakınlarımı göreceğim. Bunun için çok teşekkür ediyorum"

KİLİS/AZEZ (AA) - İZZET MAZI - İç savaş nedeniyle sığındığı Türkiye'de kanser hastası eşini kaybeden ve 7 çocuğuyla Kilis'teki bakımevinde barınan 39 yaşındaki Suriyeli Selva Halil, bir yandan Ramazan Bayramı için ülkesine gidebilmenin mutluluğunu yaşarken, diğer yandan da eşinin yanında olmamasının üzüntüsünü yaşadı.

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeli ailelerin, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları ile terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'tan temizlenen bölgelere bayram için dönüşleri devam ediyor.

Selva Halil de yaşları 4 ile13 arasında değişen 7 çocuğuyla bayram için Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan ülkesine gitti.

Kaybettiği eşi yanında olmadığı için hüzünlü, yıllar sonra yakınlarını göreceği için sevinçli olan Halil, iki duyguyu bir arada yaşadı.

Halil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkesine ve yakınlarını kavuşacağı için mutlu olduğunu ancak eşi olmadan döndüğü için acı duyduğunu söyledi.

Kanser hastası eşinin 2014 yılı sonlarında Türkiye'ye geldikten 3 gün sonra hayatını kaybettiğini dile getiren Halil, bu süreçte Türk halkının kendisini ve çocuklarını bir an olsun yalnız bırakmadığını belirtti.

- "Emeği geçenlere müteşekkirim"

Halil, küçük çocuklarının babalarının ölümünden haberi olmadığını ve kendisine sürekli onu sorduklarını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Çocukların sorularını babanız Suriye'de diyerek geçiştiriyorum. Şimdi küçük kızım babasını göreceğini düşündüğü için çok mutlu. Durum böyle olunca benim yaralarım açıldı. Türk devletinden Allah razı olsun bize bu fırsatı verdi. Yıllar sonra annemi, babamı, kardeşlerimi ve diğer yakınlarımı göreceğim. Bunun için çok teşekkür ediyorum. Mutluluğumu ne kadar söylemek istesem de kelimeler yetmez. Annemi ve babamı yıllardan beri görmüyordum, emeği geçenlere müteşekkirim."

Halil, yaşanan iç savaşın kadınları eşsiz, çocukları babasız bıraktığına işaret ederek, bu drama özellikle İslam ülkelerinin Türkiye gibi tepki göstermesini istedi.

Esselame Sınır Kapısı'nda yengesi Selva Halil ile vedalaşan Nihal Halil de yaşadığı mutluluğun hiçbir şekilde tarif edilemeyeceğini belirterek, duygulu anlar yaşadı.

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Anahtar Kelimeler:
bayram eşini kaybeden Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları iç savaş

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