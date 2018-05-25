Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, "Huzur, halkımız ve esnafımızın desteğiyle daha iyi daha bereketli olacak." dedi.

Orgeneral Çetin, Kars'ın Kağızman ilçesine gelerek Kaymakam Ercan Öter ve Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Çolpa'yı makamlarında ziyaret ederek plaket takdim etti.

Ziyaret sonrası ilçede vatandaşlarla sohbet eden Çetin, Kağızman'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirdi.

Esnafı da ziyaret eden Çetin, "Kağızman ilçemize, vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için komando taburu kurduk, bunu daha da artıracağız. Huzur, halkımız ve esnafımızın desteğiyle daha iyi daha bereketli olacak." ifadesini kullandı.

Orgeneral Çetin'e, ziyaretinde Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Güray Alpar, Jandarma Genel Komutanlığı Lojistik Hizmetler Başkanı Tuğgeneral Abdullah Koçum, Kağızman Kaymakamı Ercan Öter, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Seçkin Tarakcı da eşlik etti.

