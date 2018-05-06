Huzur ortamı Diyarbakır'da yaşamı renklendirdi

Tarihi Diyarbakır evlerinin dönüştürüldüğü ve kentin dört bir yanında yeni hizmete açılan birbirinden farklı dizayna sahip mekanları günün her saati dolduran her yaştan vatandaş, huzuru doyasıya yaşıyor.

Vatandaşlardan Hülya Çetintaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Diyarbakır'ı çok sevdiğini, mekanların çok güzel olduğunu, dışarıdan gelen turistleri görünce çok mutlu olduğunu söyledi.

Kentte gelen ziyaretçi sayısının her geçen gün arttığına işaret eden Çetintaş, "Tarihi yerlerimiz var. Diyarbakır canlandıkça biz de canlanıyoruz. Kentimiz çok güzel. Kentimiz ve her şey çok güzel. İnşallah hep böyle devam eder." dedi.

Hamra Büyükpamukçu ise Diyarbakırlı olduğunu ancak 37 yıldır Denizli'de yaşadığını dile getirerek, her yıl kenti ziyaret ettiğini, özleyerek, büyük bir hasretle Diyarbakır'a geldiklerini belirtti.

Diyarbakır'ı çok daha güzel bulduğunu anlatan Büyükpamukçu, "Bu sefer daha çok beğendik. Çok güzel ve canlı. Tarihi mekanlar paha biçilmez ve eşsiz değerde. Kentin güzellikleri anlatmakla bitmez. Eski günlere göre çok daha huzurlu, güzel ve canlı. Böyle oluşu bize mutluluk veriyor." diye konuştu.

- Yeni mekanlar da ilgi görüyor

Merkez Kayapınar ilçesi Diclekent semti ve Mahabat Bulvarı'nda açılan birbirinden farklı dizayna sahip mekanlarda da büyük bir canlılık yaşanıyor.