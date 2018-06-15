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"Huzur, refah ve kardeşlik istiyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 15:30 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ: - "Bu bayramda da bu bayramdan sonra da biz bu zalimlere adı ister PKK, ister FETÖ ister ne Allah'ın cezası olursa olsun birlik ve beraberliğimizi, dayanışmamızı göstereceğiz. Bayrağımız, milletimiz, devletimiz ve vatanımız için gerekirse tıpkı 15 Temmuz'da olduğu gibi göğsümüzü siper edeceğimizi, bu hususta fedakarlıktan kaçınmayacağımızı herkese göstereceğiz. Çünkü biz huzur, refah ve kardeşlik istiyoruz" - "Önümüzdeki günlerde geçmişte nasıl yapmışsak, nasıl hak ve adaletin yanında durmuşsak, nasıl küçük menfaatleri elimizin tersiyle bir tarafa itebilmişsek yine hak ve adaletin yanında duracağız, yine Türk milletinin gür sesi, Müslüman ve mazlum milletlerin gür sesi göz bebeğimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında duracağız"

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "Bu bayramda da bu bayramdan sonra da biz bu zalimlere adı ister PKK, ister FETÖ ister ne Allah'ın cezası olursa olsun birlik ve beraberliğimizi, dayanışmamızı göstereceğiz. Bayrağımız, milletimiz, devletimiz ve vatanımız için gerekirse tıpkı 15 Temmuz'da olduğu gibi göğsümüzü siper edeceğimizi, bu hususta fedakarlıktan kaçınmayacağımızı herkese göstereceğiz. Çünkü biz huzur, refah ve kardeşlik istiyoruz." dedi.

Akdağ, AK Parti İl Başkanlığınca Yakutiye Kent Meydanı'nda düzenlenen bayramlaşma programında yaptığı konuşmada, Ramazan Bayramı'na hüzünlü girdiklerini belirterek, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyinin PKK'lıların Suruç'ta şehit ettiğini söyledi.

Meydanda bulunanlarla şehitler için Fatiha okuyan Akdağ, daha sonra şu ifadeleri kullandı:

"Bu bayramda da bu bayramdan sonra da biz bu zalimlere adı ister PKK, ister FETÖ ister ne Allah'ın cezası olursa olsun birlik ve beraberliğimizi, dayanışmamızı göstereceğiz. Bayrağımız, milletimiz, devletimiz ve vatanımız için gerekirse tıpkı 15 Temmuz'da olduğu gibi göğsümüzü siper edeceğimizi, bu hususta fedakarlıktan kaçınmayacağımızı herkese göstereceğiz. Çünkü biz huzur, refah ve kardeşlik istiyoruz. Birtakım süper güçlerin, emperyalistlerin oyuncağı olmuş, onların peşinden giden ister terör örgütü, ister o terör örgütlerinin yandaşı siyasiler olsun Erzurumlular olarak buradan hepsini reddediyoruz. Onları tarihin önünde suçlu ilan ediyoruz. Bayramımızı böylesine hüzünlendirmeye hakları yok."

Akdağ, son yaşanan olayların kendilerini kenetlediğini vurgulayarak, "Bayramda mutlu olmak ve yüzü gülmek herkesin hakkı. Ya Rabbim sen Müslümanlara ferahlık ver, birlikte olalım, birbirimizle dayanışma içinde olalım diye gönlümüze ve zihnimize açıklık ver." dedi.

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yöneltilen oklara bakarsak kimin yanında durmamız gerektiğini çok iyi biliyoruz." diyen Akdağ, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki günlerde geçmişte nasıl yapmışsak, nasıl hak ve adaletin yanında durmuşsak, nasıl küçük menfaatleri elimizin tersiyle bir tarafa itebilmişsek yine hak ve adaletin yanında duracağız, yine Türk milletinin gür sesi, Müslüman ve mazlum milletlerin gür sesi göz bebeğimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında duracağız."

- "Türkiye'miz yeni bir yönetim dönemine adım atıyor"

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de milletleri millet yapanın değer yargıları olduğuna işaret ederek, "Bunlar hep milli hem de manevi değerlerimizdir. Biz de aziz milletimizin hem manevi gün, gece ve bayramlarına hem de milli gün ve gecelerine büyük önem veriyoruz. Bunun içindir ki bu aziz millet Orta Asya'dan beri birçok devlet kurmuş, yaşatmış ve bugünlere gelmiştir. İnanıyorum ki 81 milyon insanımız bu topraklarda birbiri ile kaynaşmış halde kardeşlik ruhunu, birlik ve beraberliğini yaşıyor ve yaşamaya da devam edecektir. Böyle bir mübarek dönemde Türkiye'miz yeni bir yönetim dönemine adım atıyor, demokrasi seçimi yapıyor. Biz 16-17 yıldır aziz milletimize hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Akdağ ve partililer bayramlaştı.

Programa, AK Parti Erzurum milletvekilleri Mustafa Ilıcalı, Zehra Taşkesenlioğlu, Orhan Deligöz ve İbrahim Aydemir, AK Parti Erzurum milletvekilleri adayları Selami Altınok, Zafer Tarıkdaroğlu ve Fazilet Dağcı Çığlık, ilçe belediye başkanları, parti yöneticileri ile diğer partililer katıldı.

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