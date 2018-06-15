Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "Bu bayramda da bu bayramdan sonra da biz bu zalimlere adı ister PKK, ister FETÖ ister ne Allah'ın cezası olursa olsun birlik ve beraberliğimizi, dayanışmamızı göstereceğiz. Bayrağımız, milletimiz, devletimiz ve vatanımız için gerekirse tıpkı 15 Temmuz'da olduğu gibi göğsümüzü siper edeceğimizi, bu hususta fedakarlıktan kaçınmayacağımızı herkese göstereceğiz. Çünkü biz huzur, refah ve kardeşlik istiyoruz." dedi.

Akdağ, AK Parti İl Başkanlığınca Yakutiye Kent Meydanı'nda düzenlenen bayramlaşma programında yaptığı konuşmada, Ramazan Bayramı'na hüzünlü girdiklerini belirterek, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyinin PKK'lıların Suruç'ta şehit ettiğini söyledi.

Meydanda bulunanlarla şehitler için Fatiha okuyan Akdağ, daha sonra şu ifadeleri kullandı:

"Bu bayramda da bu bayramdan sonra da biz bu zalimlere adı ister PKK, ister FETÖ ister ne Allah'ın cezası olursa olsun birlik ve beraberliğimizi, dayanışmamızı göstereceğiz. Bayrağımız, milletimiz, devletimiz ve vatanımız için gerekirse tıpkı 15 Temmuz'da olduğu gibi göğsümüzü siper edeceğimizi, bu hususta fedakarlıktan kaçınmayacağımızı herkese göstereceğiz. Çünkü biz huzur, refah ve kardeşlik istiyoruz. Birtakım süper güçlerin, emperyalistlerin oyuncağı olmuş, onların peşinden giden ister terör örgütü, ister o terör örgütlerinin yandaşı siyasiler olsun Erzurumlular olarak buradan hepsini reddediyoruz. Onları tarihin önünde suçlu ilan ediyoruz. Bayramımızı böylesine hüzünlendirmeye hakları yok."