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Huzur sağlandı Şenyayla şenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2018 11:42 | Son Güncelleme

Muş'ta güvenlik güçlerince yürütülen operasyonlar sonucu terörden arındırılan Şenyayla bölgesinde besiciler, gönül rahatlığıyla yaylaları kullanmaya başladı - Besici Turan Ay: "Yaylalar, güvenlik nedeniyle yasaklanmıştı. Şu an yasak tamamen kaldırıldı. Biz hayvan sahipleri olarak rahat bir biçimde gelip burada hayvancılık yapıyoruz. Geçimimizi tamamen hayvancılık yaparak sağlıyoruz"

Muş'taki Şenyayla bölgesi, terör örgütü PKK'ya yönelik başarılı operasyonların ardından sağlanan huzurla besicilerin tercih alanı oldu.

Muş ve Diyarbakır'ın Kulp ilçesi arasında bulunan 1500 rakımlı Şenyayla bölgesinde besiciler, gönül rahatlığıyla yaylalara çıkarak bölgeyi şenlendirdi.

Besicilerden Turan Ay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, havaların ısınmaya başlamasıyla yaylalara çıktıklarını ve yaz mevsimini burada geçireceklerini anlattı.

Yaylada yaklaşık 6-7 ay kaldıklarını belirten Ay, "Bölgede huzur ve güven tamamen sağlanınca bizler de yaylaların yolunu tuttuk." dedi.

Ay, "Yaylalar, güvenlik nedeniyle yasaklanmıştı. Şu an yasak tamamen kaldırıldı. Biz hayvan sahipleri olarak rahat bir biçimde gelip burada hayvancılık yapıyoruz. Geçimimizi tamamen hayvancılık yaparak sağlıyoruz." diye konuştu.

Yaylaların güvenli hale geldiğini vurgulayan Ay, şunları söyledi:

"Hayvancılık dışında başka bir işimiz yok çünkü hayvancılık, deden, babadan bize kalan bir meslektir. Bölgede yaklaşık 400 aile var. Bunlara ait 30 bin küçükbaş, 15 bin civarında büyükbaş hayvan otlamakta. Burada özellikle batı illerinden gelen arıcılar konaklıyor. Biz burada kar yağana kadar kalıyoruz. Çünkü yemden tasarruf ediyoruz."

Mehmet Nesih Ay da hayvanları otlatmak ve doğal yaşam sürmek için yaylaya çıktıklarını belirterek, "Biz hayvancılık yapabilmek adına buralara çıkıyoruz. Yaklaşık 6-7 ay boyunca burada kalıyoruz, sonrasında köylerimize döneceğiz." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Huzur muş operasyon Şenyayla terör

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