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Huzur sağlandı yollar asfaltlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 14:25 | Son Güncelleme

Muş'un Varto ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen başarılı operasyonların ardından sağlanan huzurla köy yolları da asfaltlanmaya başlandı - İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yüntür: - "Her yerde artık hizmet araçlarımız çalışmalara devam etmektedir"

Muş'un Varto ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik başarılı operasyonların ardından sağlanan huzurla, kırsal alanda yürütülen çalışmalar da hız kazandı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, yaptığı açıklamada, devletin güvenlikle ilgili aldığı tedbirler neticesinde gidilmeyen bir yerin kalmadığını söyledi.

Bölgede huzur ve güvenin tamamen sağlanmasının ardından Kolan grup köy yolunda asfalt çalışmasına başladıklarını ifade eden Yentür, şunları kaydetti:

"Her yerde artık hizmet araçlarımız, çalışmalara devam etmektedir. İl Özel İdaresi olarak Varto ilçesine bağlı Kolan grup yolunda 18 kilometre bir sathı kaplama işi yapıyoruz. Biz her gün ekiplerimizi düzenli bir şekilde en ücra noktalara kadar göndererek bu hizmetleri vermekteyiz. Varto'da 93 köyümüzün yol standartlarının en üst düzeye getirmek için ciddi manada çaba sarf etmekteyiz. Varto'nun su sorununu KÖYDES ödenekleriyle giderdik. Devlet en ücra köyde yaşayan vatandaşa hizmeti ayağına götürmektedir. Şu anda devletin kudretiyle beraber şefkatin elini yanında görünce hizmetlerimizi sahiplenmeye başladılar."

- "Devlet hizmeti ayağımıza getiriyor"

İl Özel İdaresi ekiplerinin başlattığı asfalt çalışmaları vatandaşları sevindirdi.

Kolan köyü sakinlerinden Abdurrahman Bağlı, yollara asfalt yapılmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Devlet hizmeti ayağımıza getiriyor. Millet devletsiz olmaz, devlet milletsiz olmaz. Biz köylüler olarak çok sevinçliyiz. Devletimiz var olsun. Devlet olmasa millet neye yarar." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Hizmet Huzur muş Varto

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