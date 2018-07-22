Huzur, Şırnaklı çocuk ve gençleri sporla buluşturdu

EKREM PAYAN - Şırnak'ta sağlanan huzurla çocuk ve gençler sporla buluştu. Kentte 2 yıl önce saldırılar gerçekleştiren PKK'lı teröristlere yönelik güvenlik güçlerince yürütülen operasyonların ardından tesis edilen huzur hayatın her alanına olumlu yansıdı. Sosyal yaşamın canlandığı Şırnak'ta çocuk ve gençler spora yöneldi. Tatili kentteki yarı olimpik yüzme havuz, gençlik merkezi ve futbol sahalarında sporla geçiren binlerce çocuk ve genç, hem eğleniyor hem de geleceğe dair hedef belirliyor. 2 yılda lisanslı sporcu sayısının 8 binden 26 bine yükseldiği Şırnak'ta artan talep üzerine mevcut tesislere ek olarak Gençlik ve Spor Bakanlığınca Cizre ilçesinde 10 bin 500 kişilik, İdil ilçesinde 3 bin kişilik futbol stadı, Beytüşşebap, Uludere ve Güçlükonak ilçelerinde de spor salonları yapılması hedefleniyor. Gençlerin kariyer planlamalarına sporu da eklediği kentte, geleceğin sporcularının yetiştirilmesi için yatırımlar sürüyor. - "Faal sporcu sayımız 7 bin" Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Lokman Ekinci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör saldırılarının ardından güvenlik güçlerince kentte gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla artık huzurun yaşandığını söyledi.

Huzurun yatırımları da beraberinde getirdiğini, binlerce öğrenciyi sporla buluşturduklarını ifade eden Ekinci, yaşanan sıkıntıları bertaraf etmek, gençlere spor imkanı sunmak için Gençlik ve Spor Bakanlığının kentte birçok projeyi önümüzdeki süreçte hayata geçireceğini belirtti. 2 yıl içerisinde il genelinde eksik olan tüm tesislere kavuşacaklarını söyleyen Ekinci, "Bakanlığımız Cizre ilçesinde 10 bin 500 kişilik futbol stadı, İdil’de 3 bin kişilik futbol stadı, Beytüşşebap, Uludere ve Güçlükonak ilçelerinde kapalı spor salonları, idari bina, sentetik futbol sahaları gibi birçok spor tesisini ilimize kazandırıyor." dedi. Şırnak'ın çok genç bir nüfusa sahip olduğuna işaret eden Ekinci, 0-29 yaş arasında 285 bin kişinin bulunduğu kentte, tesislerde büyük yoğunluk yaşandığını aktardı. Ekinci, kimi zaman talebe yetişmekte zorlandıklarını anlatarak, özellikle kız çocuklarının spora yönelik talebinin artmasından gurur duyduklarını dile getirdi. Şırnak’ta kız çocuklarının spor tesislerine kayıp yaptırmasından duydukları memnuniyeti ifade eden Ekinci, ailelerine teşekkür etti.

"Daha önce örgütün bu çocuklarımızı gitar, saz dersi bahanesiyle götürüp, kötü amellerle yetiştirip hangi konuma getirdiklerini biliyoruz. Devlet ise onları iyi bir sporcu olarak yetiştirmek için uğraşıyor." diyen Ekinci, bu gerçekleri ailelerin de gördüğünü ve çocuklarını spora, kurslara gönderdiğini ifade etti. Ekinci, yeterli tesis ve personele ulaştıklarında daha fazla gence hizmet vereceklerini aktararak, 2 yıl öncesine kadar kentte 8 dalda 8 bin öğrenci varken şimdi 24 dalda 26 bin lisanslı sporcunun bulunduğunu kaydetti. Faal sporcu sayısının 7 bin olduğu bilgisini veren Ekinci, okulların tatil olmasıyla Şırnak Belediyesi iş birliğiyle açtıkları, futbol, voleybol, resim, bağlama, gitar, keman ve ebru başta olmak üzere toplam 16 ayrı kursta 4 bini aşkın kursiyerin eğitim gördüğünü belirtti. Ekinci, gençlere imkan verildiğinde, halterde Hurşit Atak, güreşte Sinan Sadak gibi Avrupa ve dünya şampiyonu sporcuların yetişebileceğini sözlerine ekledi. - "Tatili hem spor yaparak hem de eğlenerek geçirmelerini sağlıyoruz"