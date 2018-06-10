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"Huzur Sokağı" Diyarbakırlıların uğrak yeri oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2018 15:13 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediyesince merkez Bağlar ilçesinde oluşturulan Huzur Sokağı'nda, mahalle sakinleri hoşça vakit geçiriyor - Vatandaşlardan Cihan Yaşar: "Önceden burada hiçbir şey yoktu oturamıyorduk. Şimdi ise çok güzel olmuş. Oturup dinleniyoruz, sohbet ediyoruz, çok güzel geçiyor"

DİYARBAKIR (AA) - Görevlendirme yapılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından "Huzur Sokağı" adı altında düzenlenerek güzelleştirilen, merkez Bağlar ilçesindeki atıl alan, vatandaşların yoğun ilgisi nedeniyle boş kalmıyor.

Bölgede, terör örgütü PKK mensuplarının, sokaklara çukur kazıp barikat kurduğu dönemler geride kalırken, görevlendirmesi yapılan belediyelerin hizmetleriyle sokaklar, rengarenk görüntülere sahne oluyor.

Nükhet Coşkun Caddesi üzerinde bulunan ve Büyükşehir Belediyesince "Huzur Sokağı" adı altında çevre düzenlemesi yapılarak dinlenme ve etkinlik alanına dönüştürülen meydan, mahalle sakinlerinin uğrak yeri oldu. Çiçekler ekilen, oyun masaları kurulan ve 3 boyutlu resimlerin bulunduğu sokakta, Bağlar ilçesi sakinleri güzel vakit geçirmenin keyfini yaşıyor.

Vatandaşlardan Mehmet Salih Deren, ramazan ayı nedeniyle iftarı beklemek için arkadaşlarıyla sokakta sohbet ettiğini söyledi.

Kaldıkları mahallede oturup dinlenebilecekleri park olmadığı için buraya geldiğini belirten Deren, "Bu bölgede başka bir alan yok, burası bizim için yeterlidir. Güzel yapılmış bir yer. Yan tarafta hastane olduğu için bayanlar ve çocuklar da gelip burada dinleniyor." ifadelerini kullandı.

Her gün huzur sokağında arkadaşlarıyla sohbet ettiğini ifade eden Cihan Yaşar ise, "Herkes oruç olduğu için buraya gelip gölgelikte oturuyor, dinleniyor. Burada yaşlılar için bir çay içme yeri de yapılsa çok güzel olur. Önceden burada hiçbir şey yoktu, oturamıyorduk. Şimdi ise çok güzel olmuş. Oturup dinleniyoruz, sohbet ediyoruz, çok güzel geçiyor." dedi.

Sıtkı Koyuncu da, kahvehanede oturmak yerine bu sokakta vakit geçirmeyi tercih ettiğini belirterek, "Keşke biraz daha büyük olsaydı, daha güzel olurdu." diye konuştu.

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Diyarbakır Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi huzur sokagi

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