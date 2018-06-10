"Huzur Sokağı" Diyarbakırlıların uğrak yeri oldu

Kaldıkları mahallede oturup dinlenebilecekleri park olmadığı için buraya geldiğini belirten Deren, "Bu bölgede başka bir alan yok, burası bizim için yeterlidir. Güzel yapılmış bir yer. Yan tarafta hastane olduğu için bayanlar ve çocuklar da gelip burada dinleniyor." ifadelerini kullandı.

Nükhet Coşkun Caddesi üzerinde bulunan ve Büyükşehir Belediyesince "Huzur Sokağı" adı altında çevre düzenlemesi yapılarak dinlenme ve etkinlik alanına dönüştürülen meydan, mahalle sakinlerinin uğrak yeri oldu. Çiçekler ekilen, oyun masaları kurulan ve 3 boyutlu resimlerin bulunduğu sokakta, Bağlar ilçesi sakinleri güzel vakit geçirmenin keyfini yaşıyor.

Her gün huzur sokağında arkadaşlarıyla sohbet ettiğini ifade eden Cihan Yaşar ise, "Herkes oruç olduğu için buraya gelip gölgelikte oturuyor, dinleniyor. Burada yaşlılar için bir çay içme yeri de yapılsa çok güzel olur. Önceden burada hiçbir şey yoktu, oturamıyorduk. Şimdi ise çok güzel olmuş. Oturup dinleniyoruz, sohbet ediyoruz, çok güzel geçiyor." dedi.

Sıtkı Koyuncu da, kahvehanede oturmak yerine bu sokakta vakit geçirmeyi tercih ettiğini belirterek, "Keşke biraz daha büyük olsaydı, daha güzel olurdu." diye konuştu.

