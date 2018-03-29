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Huzur sonrası gelen hizmetler ilçe halkı tarafından taktirle karşılanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 13:06 | Son Güncelleme

Kuzey Irak’ın sıfır noktasında bulunan Hakkari’nin Çukurca ilçesinde huzurun sağlanmasıyla birlikte yapılan hizmetler yöre halkı tarafından taktirle karşılanıyor.Bölgede meydana gelen olaylardan dolayı hizmetlerin aksadığı ilçede huzur ve güvenin sağlanmasıyla birlikte ilçe Kaymakamı Temel Ayca’nın girişimleri sonucu yapılan birbirinden güzel hizmetler sayesinde kabuğunu kıran ilçe gözünü hizmete dikti.

Huzur sonrası gelen hizmetler ilçe halkı tarafından taktirle karşılanıyor

Kuzey Irak’ın sıfır noktasında bulunan Hakkari’nin Çukurca ilçesinde huzurun sağlanmasıyla birlikte yapılan hizmetler yöre halkı tarafından taktirle karşılanıyor.
Bölgede meydana gelen olaylardan dolayı hizmetlerin aksadığı ilçede huzur ve güvenin sağlanmasıyla birlikte ilçe Kaymakamı Temel Ayca’nın girişimleri sonucu yapılan birbirinden güzel hizmetler sayesinde kabuğunu kıran ilçe gözünü hizmete dikti. 1953 yılında ilçe olmasına rağmen sürekli olaylarla gündeme gelen Çukurca, artık huzur ilçesi olarak anılmaya başlandı. Son bir ay içerisinde Köprülü Yatılı Bölge Okulundaki halı saha açılışı, Çığlı Şehit Binbaşı Erdoğan Özdemir İlkokulundaki konferans salonunun açılışı, ÇEKAP kapsamında yapılan onlarca faaliyet ve ilçede ilk defa yapılan baharın gelişinin simgeleyen yöresel etkinlikler içlerde memnuniyetle karşılanıyor.
İlçe kaymakamı Temel Ayca, jandarma ve emniyet yetkililerinin halkın arasına karışması düğün, taziye ve özel günlerinde yanlarında olmasının mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden ilçe sakinleri bunun yanında ilçede her geçen gün yeni hizmetlerin yapılmasının ise ilçenin gelişmesine büyük katkı sağladığını belirttiler. Üzümlü Sınır Kapısının açılması ve ilçede yapılan hizmetler sayesinde çevre illere göç eden birçok ailenin geri dönüş yaptığını da ifade eden ilçe sakinleri, ilçede huzuru sağlayan güvenlik güçlerine ve birçok hizmete imza atan ilçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca’ya teşekkür ettiler. Eğitime büyük önemin verildiği Çukurca ilçesinde önceki günde Çığlı Şehit Binbaşı Erdoğan Özdemir, Köprülü Mükerrem Akhanlı Yatılı Bölge, Şehit Bilal Soybilgiç ve İmam Hatip Orta Okullarında 8. sınıf öğrencilerine Çukurca Belediyesi’nin temin ettiği 370 adet kitaptan oluşan kitap setti dağıtıldı. Eğitim ve sağlık olmak üzere her yönüyle hizmetlerle anılmaya başlayan Çukurca ilçesinde ülke ve ilçe ekonomisine büyük katkı sağlamaya başlayan Üzümlü Sınır Kapısının ise 24 saate hizmet vermesi halinde ilçenin çok daha kalkınacağı belirtiliyor. İlçede hizmet atağı başlatan ve halkla iç içe olan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca’ya teşekkür eden ilçe sakinleri bu başarıların devamını dilediler.
(FT-ŞAK-Y)
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Huzur sonrası gelen hizmetler ilçe halkı tarafından taktirle karşılanıyor

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