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Huzur uygulamasında aranan 240 kişi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 15:43 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 81 ilde dün gerçekleştirilen "Türkiye Huzur Arife Uygulaması"nda, çeşitli suçlardan aranan 240 kişi yakalandı - 17 bin 314 personelin katıldığı, 3 deniz ve 4 hava aracı ile 38 dedektör köpeğin kullanıldığı uygulamada, 110 bin 777 kişi ve 16 bin 912 araç sorgulandı, 2 bin 317 umuma açık yer denetlendi

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinasyonunda ülke genelinde dün gerçekleştirilen "Türkiye Huzur Arife Uygulaması"nda çeşitli suçlardan aranan 240 kişi yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde, ülke genelindeki tren istasyonu, deniz limanı, havalimanı ve otobüs terminallerinde dün "Türkiye Huzur Arife Uygulaması" düzenlendi.

İl emniyet müdürlüklerindeki farklı birimlerden 3 bin 538 ekipte görevli 17 bin 314 personelin katıldığı, 3 deniz ve 4 hava aracı ile 38 dedektör köpeğin kullanıldığı uygulamada, 110 bin 777 kişi ve 16 bin 912 araç sorgulandı, 2 bin 317 umuma açık yer denetlendi.

Uygulama sonunda, çeşitli suçlardan aranan 240 kişi yakalandı, 37 kişi gözaltına alındı. Aranan 3 araç bulundu ve trafikten men işlemi uygulanması gereken 44 araç tespit edildi.

Denetimlerde adli-idari ve trafik yönünden 181 bin 847 lira cezai işlem uygulandı.

Aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 29 mermi, 2 kesici delici alet, bir kurusıkı tabanca, 11 gram eroin, 7,9 gram esrar, 3,6 gram bonzai ve 8 uyuşturucu hap ele geçirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Huzur Arife Uygulaması Emniyet Genel Müdürlüğü

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