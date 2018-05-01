Huzur uygulamasında aranan bin 102 şüpheli yakalandı

Emniyet ve jandarma birimlerince ülke genelinde dün yapılan uygulamalarda, bin 102 aranan kişi yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda Jandarma Genel Komutanlığı personelinin katılımıyla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün huzur ve güven ortamında kutlanabilmesi için dün ülke genelinde "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" gerçekleştirildi.

Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen uygulamaya, 36 bin 180'i emniyet, 22 bin 157'si jandarma olmak üzere toplam 58 bin 337 personel katıldı.

Denetlemelerde, 10 bin 380 kara, 6 deniz, 2 hava aracı ile 221 dedektör köpek kullanıldı. Ekiplerce 3 bin 11 uygulama noktasında mobil tablet cihazlar üzerinden sorgulama yapıldı.

Uygulama, özellikle vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bulvar, cadde, sokak, parklar, okul çevreleri, alışveriş merkezleri ve çevrelerinde yayalara, suçluların barınabileceği umuma açık yerler ile metruk binalardaki kişilerin yakalanmasına yönelik üç aşamalı olarak gerçekleştirildi.