Huzura kavuşan tarihi mekanlar mutlu anlara tanıklık ediyor

DİYARBAKIR (AA) - MEHMET SIDDIK KAYA - Diyarbakır'da huzura kavuşan Sur ilçesindeki tarihi mekanlar, hayatlarını birleştirecek çiftlerin mutlu anlarına tanıklık ediyor. Daha önce silah ve patlama seslerinin yükseldiği, tesis edilen huzur ve güven ortamı ile turistlerin gözdesi olan Sur ilçesindeki tarihi ve kültürel miras, düğün ve nişan fotoğrafları için doğal stüdyo oldu. Gelin ve damatlar, stüdyo yerine UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan tarihi surları, İçkale Müze Kompleksi'ni, Gazi Köşkü'nü ve Ongözlü Köprü'yü tercih ediyor. İstanbul'dan Diyarbakır'daki tarihi mekanlarda fotoğraf çekimi için geldiklerini belirten damat Mehmet Demirtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok huzurlu ve güzel buldukları kentte bulunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Gelin Hatice Taşdemir, fotoğraf çekimi için Gazi Köşkü'ne geldiklerini söyledi. Çok mutlu ve heyecanlı olduklarını dile getiren Taşdemir, fotoğraflarını tarihi mekanlarda ölümsüzleştirmek istediklerini aktardı. - "Bu güzel günü daha da güzelleştireceğiz"

Damat Onur Çağer, nişanlısına Gazi Köşkü, Keçi Burcu ve Ongözlü Köprü'de düğün fotoğrafları için çekim yaptıracaklarının sözünü verdiğini belirterek, bu sözü yerine getirdiğini aktardı. Hayallerini gerçekleştirdiklerini ifade eden Çağer, "Bu güzel günü memleketimizdeki bu tarihi yerlerde ölümsüzleştirmek amacıyla geldik. Stüdyoda fotoğraf çektirmek yerine bu tarihi yerleri tercih ettik. Bu güzel günü daha da güzelleştireceğiz." diye konuştu. Gelin Leyla Çağer, evlenmeden önce eşiyle tarihi yerlerde fotoğraf çekimi yapmayı planladıklarını anlattı. Hayal ettikleri çekimleri gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Çağer, Diyarbakır'da fotoğraf çekimleri için çok güzel mekanların ve doğal ortamların bulunduğunu, tüm çiftleri bu amaçla kente davet ettiklerini kaydetti. - "Bu çekimleri yapıyorsak huzur var demektir" Damadın ablası Neval Vildan Çağer de Diyarbakır'ın tarihi mekanlarının çok değerli olduğuna dikkati çekerek, herkesin bu tarih kokan şehri görmesi gerektiğini dile getirdi.

Çifte mutluluk dileyen Çağer, tarihi dokuya sahip güzel mekanlarda bu anılarını ölümsüzleştirdiklerini aktardı. Tarihi mekanların düzenlenmesi, güvenliği ve huzurunun herkes için önemli olduğunu vurgulayarak, "Eğer gelip burada bu çekimleri yapıyorsak huzurumuz var demektir." ifadesini kullandı. - Talep yoğun Diyarbakır'da 13 yıldır profesyonel fotoğraf çekimi yapan Tezcan Güner, son dönemde sağlanan huzur ortamından sonra çiftlerin mutlu günlerine ilişkin fotoğraflarını stüdyo yerine Diyarbakır'ın tarihi mekanlarında çektirmek istediklerini aktardı. Huzur ve güven ortamı ile baharın da gelmesiyle dış çekime talebin arttığına işaret eden Güner, "Evlilik sezonu ile gelin ve damat çekimlerini Diyarbakır'ın gözde tarihi mekanlarında yapıyoruz." dedi. Sezonda tüm günlerinin dolu geçtiğini ifade eden Güner, şunları kaydetti: "Sezon geldiği zaman hemen hemen bütün günlerimiz dolu oluyor. Diğer günlerde de ayda 15 çiftin çekimlerini bu tarihi yerlerde yapıyoruz. Tarihi mekanlar farklı noktalarda olduğu için geziyoruz. Çünkü gelin ve damatlar tek yerde çekim yapmayı kabul etmiyor. Farklı farklı mekanlara gitmeyi tercih ediyorlar. Bu nedenle çekimler stüdyoya göre biraz daha uzun sürüyor."