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Huzurevi korosundan Türk Sanat Müziği konseri

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 10:12 | Son Güncelleme

Kocaeli Huzurevi sakinlerinden oluşan koro, Türk Sanat Müziği eserlerinden oluşan repertuvarıyla 25 Mart’ta, Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde konser verecek.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı’nın desteklediği Kocaeli Huzurevi sakinlerinin oluşturduğu koro, 25 Mart Pazar günü Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde konser verecek.

Huzurevi korosundan Türk Sanat Müziği konseri

Kocaeli Huzurevi sakinlerinden oluşan koro, Türk Sanat Müziği eserlerinden oluşan repertuvarıyla 25 Mart’ta, Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde konser verecek.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı’nın desteklediği Kocaeli Huzurevi sakinlerinin oluşturduğu koro, 25 Mart Pazar günü Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde konser verecek. Türk Sanat Müziği eserlerinden oluşan repertuvarlarıyla sanatseverlerin karşısına Yaşlılar Haftası özel programıyla çıkacak koronun şefliğini Erbil Aydın yapacak.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Konservatuvar Şube Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Kocaeli Huzurevi ve Huzurevi Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen konserde, huzurevi sakinlerinden oluşan koro, Türk Sanat Müziği eserleri seslendirecek.

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