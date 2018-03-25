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Huzurevi sakinleri Bocce Turnuvası’nda yarıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2018 15:41 | Son Güncelleme

Bolu’da, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nün düzenlediği Bocce Turnuvası’nda, 6 ilin huzurevi sakinleri kıyasıya yarıştı.Bolu’da, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından, TEM Otoyolu üzerinde bulunan Highway Outlet Alışveriş Merkezi’nde kurulan alanda “Yetişkin Gençler Bocce Turnuvası” gerçekleştirildi.Turnuvaya, yaşları 65 ila 75 arasında değişen Bolu, Bartın, Zonguldak, Kastamonu, Karabük ve Düzce’de bulunan huzurevi sakinleri katıldı.

Bolu’da, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nün düzenlediği Bocce Turnuvası’nda, 6 ilin huzurevi sakinleri kıyasıya yarıştı.
Bolu’da, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından, TEM Otoyolu üzerinde bulunan Highway Outlet Alışveriş Merkezi’nde kurulan alanda “Yetişkin Gençler Bocce Turnuvası” gerçekleştirildi.
Turnuvaya, yaşları 65 ila 75 arasında değişen Bolu, Bartın, Zonguldak, Kastamonu, Karabük ve Düzce’de bulunan huzurevi sakinleri katıldı. Genç sporculara taş çıkaran ihtiyar sporcuların kıyasıya yarışı izleyenlerden büyük alkış aldı.
Düzenlenen yarışmayla ilgili açıklama yapan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Bekir Koçyiğit, “bünyemizde kurduğumuz Gençlik Spor Kulübü’müzle birlikte Batı Karadeniz bölgesindeki huzurevlerinde kalan yaşlılarımızı bir araya getirerek bir dostluk turnuvası başlattık. Yaşlılarımıza birazcık bulundukları kurum dışarısına çıkarıp, bir nefes aldırma imkanı sağlamışsak ne mutlu. İnşallah hedefimiz bundan sonra da bir Batı Karadeniz bölgesindeki Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nde kalan yaşlılarımızın bir başka ilde de aynı turnuvaya katılmalarını sağlamak. İl Müdürlüklerimizle de bu konuları görüştük. Bu tür turnuvaları diğer illerimizde de yapacağız. Bolu dahil olmak üzere Bartın, Zonguldak, Karabük Düzce, Kastamonu olmak üzere toplam 6 ilimiz var. Yaşlılarımızı da bugün burada misafir edeceğiz. Yaş grupları 65 - 75 arası oluyor. Aslında burada güzel de birşey oldu. Yaşlılarımızın spor yapmak, aktif yaşama katılması açısından müthiş bir moral ve motivasyon oldu” dedi.
Yarışmaya katılan sporculardan 75 yaşındaki Erdoğan Kıyaslıoğlu, 3,5 yıldır huzurevinde kaldığını ve mutlu olduğunu söyleyerek şunları kaydetti:
“Turnuvadaki ilk deneme maçımızı da başarıyla sonuçlandırdığımız için herkes adına teşekkür ediyorum. 75 yaşındayım, 2 ay önce Bocce’ye başladım. Spor her yaşta gerekli olan ve sevilmesi gereken birşey. Yaşıtlarıma, spor yapmalarını öneririm. En azından yapabildiklerini, yürüyüş olabilir, herhangi bir spor olabilir. Ben bunun yanında barfiks çalışıyorum mesala.”

Huzurevi sakinleri Bocce Turnuvası’nda yarıştı

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Huzurevi sakinleri Bocce Turnuvası’nda yarıştı

Huzurevi sakinleri Bocce Turnuvası’nda yarıştı
2 / 8

Huzurevi sakinleri Bocce Turnuvası’nda yarıştı

Huzurevi sakinleri Bocce Turnuvası’nda yarıştı
3 / 8

Huzurevi sakinleri Bocce Turnuvası’nda yarıştı

Huzurevi sakinleri Bocce Turnuvası’nda yarıştı
4 / 8

Huzurevi sakinleri Bocce Turnuvası’nda yarıştı

Huzurevi sakinleri Bocce Turnuvası’nda yarıştı
5 / 8

Huzurevi sakinleri Bocce Turnuvası’nda yarıştı

Huzurevi sakinleri Bocce Turnuvası’nda yarıştı
6 / 8

Huzurevi sakinleri Bocce Turnuvası’nda yarıştı

Huzurevi sakinleri Bocce Turnuvası’nda yarıştı
7 / 8

Huzurevi sakinleri Bocce Turnuvası’nda yarıştı

Huzurevi sakinleri Bocce Turnuvası’nda yarıştı
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Huzurevi sakinleri Bocce Turnuvası’nda yarıştı

Huzurevi sakinleri Bocce Turnuvası’nda yarıştı
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