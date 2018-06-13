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Huzurevi sakinleri polislerle iftarda buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 23:07 | Son Güncelleme

Huzurevi sakinleri polislerle iftarda buluştu

İSTANBUL(AA) - Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından huzurevi sakinlerine yönelik iftar programı düzenlendi.

İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan'ın koordinesinde, Kadıköy'de bir otelde düzenlenen iftarda, emniyet mensupları huzurevi sakinleriyle bir araya geldi.

Emniyet mensupları sohbet ettikleri yaşlılara elleriyle yemek yedirdi, çeşitli hediyeler verdi.

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü Murat Işık, burada yaptığı konuşmada, genç meslektaşlarının huzurevi sakinlerinin masasında oturmasının önemli olduğunu ifade etti.

Huzurevi sakinlerinden, meslektaşlarına tecrübelerini aktarmalarını isteyen Işık, "Masalarınızda dikkat ederseniz genç meslektaşlarımız var, onları bilerek sizlerin arasına dağıttık. Onlara anılarınızı, tecrübelerinizi anlatın. Bizlerin sizlerden öğreneceği çok şeyler var. Sadece bugün değil, fırsat buldukça sizlerin kapısını aralayıp, hem sohbet etme imkanı oluşturacağız hem de sizlerin hayat tecrübelerinden yararlanacağız. İş yoğunluğu nedeniyle aramızda olmayan İl Emniyet Müdürümüz Dr. Mustafa Çalışkan'ın sizlere selam ve saygılarını iletmek isterim. Ayrıca kendisine ben de böyle bir akşamı düzenlememize fırsat verdiği için teşekkür ederim. Çünkü böylesine anlamlı bir günde ve sizlerin gözlerinizdeki ışığın gülümsemenize yansıdığı görmek çok farklı bir duygu." diye konuştu.

İftar yemeğinin ardından huzurevi sakinleri çalınan müzik eşliğinde halay çekip şarkılar söyledi.

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Emniyet Huzurevi sakinleri İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü polisler

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