Huzurevi sakinleri polislerle iftarda buluştu

İSTANBUL(AA) - Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından huzurevi sakinlerine yönelik iftar programı düzenlendi.
İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan'ın koordinesinde, Kadıköy'de bir otelde düzenlenen iftarda, emniyet mensupları huzurevi sakinleriyle bir araya geldi.
Emniyet mensupları sohbet ettikleri yaşlılara elleriyle yemek yedirdi, çeşitli hediyeler verdi.
Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü Murat Işık, burada yaptığı konuşmada, genç meslektaşlarının huzurevi sakinlerinin masasında oturmasının önemli olduğunu ifade etti.
Huzurevi sakinlerinden, meslektaşlarına tecrübelerini aktarmalarını isteyen Işık, "Masalarınızda dikkat ederseniz genç meslektaşlarımız var, onları bilerek sizlerin arasına dağıttık. Onlara anılarınızı, tecrübelerinizi anlatın. Bizlerin sizlerden öğreneceği çok şeyler var. Sadece bugün değil, fırsat buldukça sizlerin kapısını aralayıp, hem sohbet etme imkanı oluşturacağız hem de sizlerin hayat tecrübelerinden yararlanacağız. İş yoğunluğu nedeniyle aramızda olmayan İl Emniyet Müdürümüz Dr. Mustafa Çalışkan'ın sizlere selam ve saygılarını iletmek isterim. Ayrıca kendisine ben de böyle bir akşamı düzenlememize fırsat verdiği için teşekkür ederim. Çünkü böylesine anlamlı bir günde ve sizlerin gözlerinizdeki ışığın gülümsemenize yansıdığı görmek çok farklı bir duygu." diye konuştu.
İftar yemeğinin ardından huzurevi sakinleri çalınan müzik eşliğinde halay çekip şarkılar söyledi.
FOX TV'de Fatih Portakal'ın sorularını yanıtlayan Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek'ten gündemi sarsacak FETÖ iddiası
Rus bakandan uyarı: Dünya Kupası'na gelen erkeklerle birlikte olmayın
Fatih Portakal’dan Bakan Berat Albayrak’a SMS tepkisi: İstemiyorum, TAMAM mı?
Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili istifa etti
Üç erkek, bir kadın evde alem yaptılar! Yaşananları vicdan azabından annesine anlatınca her şey ortaya çıktı
Vicdansızlar! Safiye teyzeye bunu yaptılar!
Kemal Kılıçdaroğlu'na ikinci tazminat şoku
AK Partili başkandan Muharrem İnce'ye çok sert sözler
Ülke ayağa kalktı! Yüzünü gösterdiği anda öldürülecek
Tarlabaşı'nın ara sokaklarında 'Dünya iftar sofrası'
Okuyucu Yorumları 0 yorum