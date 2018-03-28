Huzurevi sakinleri Sosyal Market’te moral depoladı

Kızılcahamam Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından Yaşlılar Haftası nedeniyle huzurevinde kalan yaşlılara yönelik etkinlik düzenlendi.

Sosyal Market’te düzenlenen etkinliğe Kızılcahamam Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı Başkanı Bülent Işık, Kızılcahamam Belediye Meclis Üyesi Songül Ergelen, Huzurevi Müdür Vekili Tuğba Avcı ve davetliler katıldı. Öğle yemeği ile başlayan programda pasta kesilerek yaşlılar onurlandırıldı.