MERVE YILDIZALP - Aralarında bankacı, mühendis ve öğretmenin de bulunduğu farklı meslek gruplarından kadınların oluşturduğu müzik topluluğu, verdiği ücretsiz konserlerle huzurevlerinde kalan yaşlılara moral desteği sağlıyor.
Farklı meslek gruplarından kadınların kurduğu Rengahenk Türk Müziği Kadın Topluluğu üyesi müzisyen Yasemin Katırcı, AA muhabirine, grubun müziksever altı kadından oluştuğunu söyledi.
Katırcı, grup üyelerinin Kültür ve Turizm Bakanlığının Gençdes Projesi vasıtasıyla tanıştıklarını ve sosyal sorumluluk duygusuyla yurt genelindeki huzurevlerinde yaşayanlara yönelik ücretsiz konserlere başladıklarını anlattı.
Grubun bir yıldır huzurevlerinde konserler düzenlediğini ifade eden Katırcı, şöyle konuştu:
"Rengahenk Türk Müziği Kadın Topluluğu'nu dünyaya taşımayı çok istiyoruz. Her şehirde farklı projeler ve konserler aracılığıyla insanlarla buluşmayı çok istiyoruz. Vakit buldukça huzurevlerine ve farklı birçok yere gidip insanları mutlu etmeyi, onlarla bir şeyler paylaşmayı çok istiyoruz. Yaşlıların böyle etkinliklere çok ihtiyacı var. Yaşlılar bizi görünce çok mutlu oluyorlar ve devamını istiyorlar. Bizi bırakmak istemiyorlar."
- "Keyifle vakit geçirmelerini istiyoruz"
Grupta ritm saz sanatçısı olarak yer alan Ziraat Mühendisi Şebnem Öztekin Bulut, bir yıldır grup üyeleriyle bir arada olduklarını, Türk müziğinin kadın eliyle ne kadar güzelleştiğini topluma göstermek istediklerini dile getirdi.
Bulut, "Huzurevlerinde çok güzel karşılanıyoruz. Seçtiğimiz eserler konser verdiğimiz insanların gençliğine denk gelen eserler. Keyifle vakit geçirmelerini istiyoruz. Çünkü yaşlılarımız bizler için çok kıymetli. Biz de birlikte vakit geçirmekten keyif alıyoruz." dedi.
- "Böyle etkinlikler daha fazla olsun"
Emekli öğretmen Mehmet Sehman (76), iki yıldır huzurevinde bulunduğunu ve hayatından memnun olduğunu söyledi.
Konserlerin kendilerini çok mutlu ettiğini aktaran Sehman, böyle etkinliklerin daha fazla olmasını istedi.
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