Huzurevinde ikinci intihar! Pencereden atlayarak yaşamına son verdi

Menteşe ilçesi Orhaniye Mahallesi 14’üncü Sokak’taki huzurevinde kalan 2 çocuk annesi Gülsüm K., balkonları ağ ile kapalı huzurevinde, ikinci kattaki odasının penceresinden atladı.
Beton zemine düşen Gülsüm K., olay yerinde öldü. Bir süredir psikolojik tedavi gördüğü belirtilen Gülsüm K.’nın cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.
Aynı huzurevinde 3 ay önce Beyza B.’nin (80) odasının balkonundan atlayarak intihar ettiği, bunun üzerine balkonların ağ ile kapatıldığı öğrenildi.
DHA
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