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Huzurevinde ikinci intihar! Pencereden atlayarak yaşamına son verdi

GÜNCEL HABERLERİ | 02.02.2018 17:32 | Son Güncelleme

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Gülsüm K. (87), kaldığı huzurevinin penceresinden atlayarak yaşamına son verdi. Aynı huzurevinde 3 ay önce Beyza B.'nin odasının balkonundan atlayarak intihar ettiği belirtildi. Aynı huzur evinde peş peşe intihar vakalarının yaşanması akıllarda soru işaretleri bıraktı.

Huzurevinde ikinci intihar! Pencereden atlayarak yaşamına son verdi

Menteşe ilçesi Orhaniye Mahallesi 14’üncü Sokak’taki huzurevinde kalan 2 çocuk annesi Gülsüm K., balkonları ağ ile kapalı huzurevinde, ikinci kattaki odasının penceresinden atladı.

Beton zemine düşen Gülsüm K., olay yerinde öldü. Bir süredir psikolojik tedavi gördüğü belirtilen Gülsüm K.’nın cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Aynı huzurevinde 3 ay önce Beyza B.’nin (80) odasının balkonundan atlayarak intihar ettiği, bunun üzerine balkonların ağ ile kapatıldığı öğrenildi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
intihar Huzurevi Muğla Menteşe

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Yetkililer hiç bir zaman Huzurevi,Çocuk esirgeme kurumu bu tarz gibi Yurtları adam gibi kontrol etmiyorki.kontrol edecekleri zaman haber ediyorda gidiyorlar,Halbuki tedbili kıyafetle gitseler eksikleri ve sıkıntıları görecekler ama nerde .gerekirse yetkili huzur evine girsin yaşasın 15/25 gün bak bakalım ne oluyor
Bunun açıklaması, bence balkondan yaşlıları kakıveriyorlar her halde. Olmasını istemiyorlarsa, gözetim altında olmalılar zaten öğle olmalı, ne yazık ki yetkililerimiz birilerine zarar geldikten sonra otaya çıkıyor. Kıymeti yok YAZIK.....
sadece ismi huzurevi
bakıcılar tehditmi ediyor acaba yoksa korkutuyorlarmı araştırmalı
Yahu bu ikinci vaka ise neden araştırılmıyor, bu yaşlı insanlar neye maruz kalıyorlar,denetim yapılıyormu,ilgili kurum uyuyormu...?
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