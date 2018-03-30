Huzurlu bir yaz için haşere ile mücadele

Hakkari Belediye Başkanlığı ekipleri vatandaşların rahat ve huzurlu bir yaz geçirmeleri için sivrisinek ve larvalara yönelik ilaçlama çalışması başlattı.
Veteriner Müdürlüğü mobil ilaçlama ekipleri vatandaşların rahat ve huzurlu bir yaz geçirebilmesi amacıyla bahar mevsimi öncesi sivrisinek ve larvalara yönelik kent genelindeki gölet, dere yatağı, sazlık ve sulama kanallarında ilaçlama çalışmaları başlattı. Belediye yetkilileri, vatandaşların huzurlu bir yaz geçirebilmeleri için kentin birçok yerinde sivrisinek ve larvalara kaşı ilaçlama çalışması başlattıklarını ifade ettiler.
Herkesin ortasında kalbinden bıçakladı
Iğdır'daki korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Dört öğrencisiyle ilişkiye girmiş! Utanmaz öğretmenin savunması pes dedirtti
Yaşlı adamın tacizine uğradı, bir deri bir kemik kaldı
Suriye'de patlama! ABD'li askerlerden ölen ve yaralananlar var
Fransa'dan son dakika açıklama: Yeni operasyon amacımız yok!
Cesedini acil servise kucağında getirmişti... Dilek Bozal cinayetinde sevgiliye tahliye!
Son dakika! Erdoğan'dan Sincar'a operasyon sinyali
Antalya'da alkol alıp dilenen yaşlı kadın ortalığı karıştırdı!
GetContact uygulamasıyla ilgili son dakika gelişmesi! Erişim engeli
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Özgür Özel tarif etti
Okuyucu Yorumları 0 yorum