Huzurlu bir yaz için haşere ile mücadele

Hakkari Belediye Başkanlığı ekipleri vatandaşların rahat ve huzurlu bir yaz geçirmeleri için sivrisinek ve larvalara yönelik ilaçlama çalışması başlattı.

Veteriner Müdürlüğü mobil ilaçlama ekipleri vatandaşların rahat ve huzurlu bir yaz geçirebilmesi amacıyla bahar mevsimi öncesi sivrisinek ve larvalara yönelik kent genelindeki gölet, dere yatağı, sazlık ve sulama kanallarında ilaçlama çalışmaları başlattı. Belediye yetkilileri, vatandaşların huzurlu bir yaz geçirebilmeleri için kentin birçok yerinde sivrisinek ve larvalara kaşı ilaçlama çalışması başlattıklarını ifade ettiler.