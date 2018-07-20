Hyundai i30 N Line geliyor!

Hyundai’nin N Motorsporları Departmanı tarafından geliştirilen modeli i30 N, geçtiğimiz yıl tanıtılmış ve özellikle Avrupa pazarında çok kısa sürede büyük beğeni toplamıştı. Almanya ve İngiltere gibi önemli pazarlarda, 275 beygirlik i30 N siparişlerini iki katına çıkaran Hyundai, hızlı modeline alternatif olarak yepyeni bir donanım paketini otomobil severlerin beğenisine sundu. N Line adıyla Avrupa pazarındaki başarısını sürdürmeyi hedefleyen Hyundai, bir takım geliştirmeler ve eklentiler ile sportif sürüşe yeşil ışık yakmış oluyor.

Yüksek performanslı i30 N ile büyük benzerlik gösteren dış tasarım, görenleri ilk andan itibaren etkilemeye başlıyor. Geniş hava girişli ön tampon ve siyah zeminli farlar otomobile yarışçı bir ruh katarken arkadaki difüzör ve çift çıkışlı son susturucu da i30’un sportifliği destekliyor. i30 N Line ile model portföyünü genişleten marka, sadece tasarımsal anlamda değişiklikler sunmuyor. Aracın gerçek anlamda performanslı kullanılmasına olanak sağlayan süspansiyon sistemi ve frenleri de güncel beş kapılı modelden farklı. Ayrıca, daha dinamik bir sürüş için motor tepkisi de i30 N Line için modifiye etmiş.