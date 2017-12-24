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Hz. İbrahim'den kalan gelenek: Tirit

GÜNCEL HABERLERİ | 24.12.2017 12:15 | Son Güncelleme 57 dakika önce

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da, Hz. İbrahim peygamber döneminden kaldığı ifade edilen yöresel tirit yemeği; içindeki kuzu eti, ekmek, yoğurt ve bol sarımsağıyla kış aylarında bağışlılık sistemini güçlendirdiği için yoğunlukla tercih ediliyor.

Şanlıurfa mutfağının en eski lezzetlerinden olan ve genellikle kış aylarında sabahları tüketilen tirit 'İçen hasta olmaz' dedirten yemeklerin başında geliyor. Kent merkezindeki yıllardır tirit yapan 68 yaşındaki Bedir Gül, yöresel yemeğin Hz. İbrahim peygamber döneminden bu yana tüketildiğini söyledi. Müşterilerinin sabah namazı saatinden itibaren geldiğini belirten Gül, "İbrahim Peygamberimizden kalma tirit yemeği genellikle kış mevsiminde tüketilir. Saatlerce kazanlarda kaynatılan kuzu eti, fitil haline geldikten sonra altına lavaş ekmek konulmuş olan bakır tabağın üstüne konulup et suyu eklenerek ikram edilir. İsteyen tiriti yoğurtlu sarımsakla da yiyebilir. Bağışıklık sistemini güçlendirdiği için tercih edilen tiriti tüketenler kolay kolay mevsimsel hastalığa yakalanmıyor" dedi.

Tiritin kente özgü bir kahvaltı türü olduğunu belirten lokantacı Şükrü Bayram ise kışın tercih edilen yemeğin birkaç saatte tükendiğini ifade etti.

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