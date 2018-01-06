Hz. İsa'nın doğum ve vaftiz ediliş günü

İSTANBUL (AA) - Hristiyan inancına göre Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümü kapsamında Fener ve Kuzguncuk'ta denizden haç çıkarma töreni gerçekleştirildi.

Fener Rum Patrikhanesi bahçesinde yer alan Aya Yorgi Kilisesi'nde Patrik Bartholomeos'un yönettiği ayinin ardından katılımcılar, haç çıkarma törenine katılmak amacıyla kortej halinde Haliç kıyısındaki Fener İskelesi'ne yürüdü.

Burada Patrik Bartholomeos'un duanın ardından denize attığı haçı çıkarmak için teknelerde bekleyenler denize atladı. Haçı Yunanistan'dan gelen 30 yaşındaki antrenör Nikos Solis çıkardı.

Bartholomeos, haçı kendisine getiren Solis'e, ucunda haç bulunan kolye hediye etti. Barışı sembolize eden beyaz güvencinleri gökyüzüne bırakan Bartholomeos, diğer katılımcılara altın verdi.

Töreni, çok sayıda turist ve vatandaşlar izledi.

Nikos Solis, üçüncü kez haçı çıkarmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, "İstanbul'a üç gün önce tören için Yunanistan'dan geldim. Haçı çıkardım, inanılmaz bir duyguydu. Benim için çok önemliydi. Farklı bir duygu ve mutluluk hissediyorum." dedi.