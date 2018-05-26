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Hz. Muhammed videosu Mısır'da YouTube'a yasak getirdi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2018 22:17 | Son Güncelleme

Mısır Yüksek İdare Mahkemesi video paylaşım sitesi YouTube'a erişimin engellenmesine ilişkin kararı onadı.

Hz. Muhammed videosu Mısır'da YouTube'a yasak getirdi!

Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yüksek İdare Mahkemesi bugün başkent Kahire'de görülen davada, Youtube'a erişimin bir ay boyunca yasaklanmasıyla ilgili 5 yıl önce verilen yerel mahkeme kararına yapılan iki itirazı reddederek kararı onadı.

HZ. MUHAMMED VİDEOSU MISIR'DA YOUTUBE'A YASAK GETİRDİ

Mısırlı bir avukat Eylül 2012'de Hazreti Muhammed'e hakaret içeren filmi yayınladığı için Youtube hakkında dava açmış, yerel idare mahkemesi de Şubat 2013'te söz konusu siteye bir ay boyunca erişimin engellenmesini kararlaştırmıştı.

BÜTÜN İTİRAZ YOLLARI TÜKENDİ

Temyiz makamı olarak davaya bakan Yüksek İdare Mahkemesi'nin kararının nihai olduğu ve bütün itiraz yollarının tükendiği bildirildi.

Kararın uygulamaya konulmasına ilişkin Mısır İletişim Bakanlığı'ndan henüz bir açıklama yapılmadı.

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