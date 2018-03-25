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Hz. Peygamber ile birlikte yaşama ahlakı AKM’de konuşuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2018 17:25 | Son Güncelleme

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mart Kültür Sanat Etkinlikleri ‘Hz.

Hz. Peygamber ile birlikte yaşama ahlakı AKM’de konuşuldu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mart Kültür Sanat Etkinlikleri ‘Hz. Peygamber ve Birlikte Yaşama Ahlakı’ isimli konferans ile devam etti.
Adapazarı Kültür Merkezinde (AKM) gerçekleştirilen programa Yrd. Doç. Dr. Yasin Pişgin konuşmacı olarak katıldı. Programda Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı İbrahim Aktürk’ün yanı sıra çok sayıda vatandaş yer aldı. Yrd. Doç. Dr. Yasin Pişgin, “Birlikte yaşama ahlakında kilit kavram birdir. Allah resulü insanlara ilk önce bir nedir onu anlatmaya çalışmıştır. Birliğe ulaşmak için bir olmak gerektiğini anlatmıştır. Hz. Peygamber’in birlikte yaşama sistemi önce insanın kendi benliğindeki birliği sağlıyor. Bu birliği iman ile sağlıyor. Birliğini sağlamış kişilik Kuran-ı Kerim’de nefs-i mutmaine diye adlandırılıyor. Benliğimizde birliğimizi nasıl sağlayacağız? İmanla sağlayacağız. İman kişiliğin birleştirici gücüdür. Kişiliğe benlik ve yön veren imandır. İmanın kaybı demek kişilikteki merkezi gücün kaybı demektir. İman kaybı kişilik parçalamasına yol açar. Kişilik parçalanmasıyla insan niçin doğduğunu, nasıl yaşaması gerektiğini ve öldükten sonra ne olacağını tamamen umursamaz hale gelir” dedi.
Pişgin, “Birbirimizi sevmedikçe gerçek manada birbirimizle muhabbet kurmadıkça Allah yaptığımız imanı kabul etmeyecek. Ben Allah’ı severim onun dışında kimseyi sevmem davranışı yanlıştır. Allah için sevmeniz lazım. Sizin Allah için havadaki kuşu, yerdeki taşı, taşın üstündeki karıncayı, taşın altındaki toprağı, toprağın üstündeki vatanı sevmeniz imanın bir göstergesidir. İmanın varlığının bir delilidir” diye konuştu.

Hz. Peygamber ile birlikte yaşama ahlakı AKM’de konuşuldu

Hz. Peygamber ile birlikte yaşama ahlakı AKM’de konuşuldu

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