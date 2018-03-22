‘Hz Peygamber ve Birlikte Yaşama Ahlakı’ AKM’de konuşulacak

Sakarya Büyükşehir Kültür Sanat Etkinlikleri, 23 Mart Cuma günü gerçekleştirilecek ‘Hz. Peygamber ve Birlikte Yaşama Ahlakı’ isimli konferans ile devam edecek.

Adapazarı Kültür Merkezinde (AKM) saat 20.00’da gerçekleştirilecek olan programa Yrd. Doç. Dr. Yasin Pişgin konuşmacı olarak katılacak. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Yrd. Doç. Dr. Yasin Pişgin’in katılacağı ‘Hz. Peygamber ve Birlikte Yaşama Ahlakı’ konulu konferansımıza tüm kültür sanat dostları davetlidir” ifadelerine yer verildi.