IAAF Çocuk Atletizmi, Bartın Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi

Türkiye Atletizm Federasyonu IAAF Çocuk Atletizmi Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen ‘IAAF Çocuk Atletizmi Semineri’ Bartın Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.

IAAF Çocuk Atletizmi Semineri’nin ilk gününde katımcılara Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda (BESYO) antrenörlük eğitimleri verildi. Seminerin ikinci günü ise Vali Tevfik Başakar İlköğretim Okulu’nda gerçekleştirilen uygulama etkinlikleri eğitimiyle devam etti. Katılım yoğun olduğu etkinlikte okul bahçesine kurulan parkurlarda spor yapan ilkokul ve anaokulu öğrencileri renkli görüntüler oluşturdu.

Eğitimlere katılan Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, "Türk sporunun geleceği için çocuklarımızdan başlayarak geleceğe hazırlanmak çok önemli. Bu noktada geleceğimizin şampiyon sporcularının yetiştirilmesine katkı sağlayan ve Türkiye Atletizm Federasyonu IAAF Çocuk Atletizmi Koordinatörlüğü tarafından gerçekleştirilen bu organizasyonu önemsiyorum. Üniversite olarak ev sahibi olmaktan dolayı mutluluk duyduğumuz bu etkinlikte, emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.

BESYO Müdürü Doç. Dr. Taner Bozkuş ise Türkiye ile birlikte dünyada 196 ülkede gerçekleşen IAAF Çocuk Atletizmi Projesi kapsamında Bartın Üniversitesi’nde 2 gün süren eğitimlerde önemli bilgiler edinildiğini aktardı. Türkiye Atletizm Federasyonu IAAF Çocuk Atletizmi Projesi Koordinatörü Necdet Ayaz ve beraberindekiler ile öğretim elemanlarının da yer aldığı eğitimler sonunda katılımcılara sertifikaları verildi.