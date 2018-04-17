HABER

IAAF Çocuk Atletizmi, Bartın Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 16:07 | Son Güncelleme

Türkiye Atletizm Federasyonu IAAF Çocuk Atletizmi Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen ‘IAAF Çocuk Atletizmi Semineri’ Bartın Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.IAAF Çocuk Atletizmi Semineri’nin ilk gününde katımcılara Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda (BESYO) antrenörlük eğitimleri verildi.

Türkiye Atletizm Federasyonu IAAF Çocuk Atletizmi Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen ‘IAAF Çocuk Atletizmi Semineri’ Bartın Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.
IAAF Çocuk Atletizmi Semineri’nin ilk gününde katımcılara Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda (BESYO) antrenörlük eğitimleri verildi. Seminerin ikinci günü ise Vali Tevfik Başakar İlköğretim Okulu’nda gerçekleştirilen uygulama etkinlikleri eğitimiyle devam etti. Katılım yoğun olduğu etkinlikte okul bahçesine kurulan parkurlarda spor yapan ilkokul ve anaokulu öğrencileri renkli görüntüler oluşturdu.
Eğitimlere katılan Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, "Türk sporunun geleceği için çocuklarımızdan başlayarak geleceğe hazırlanmak çok önemli. Bu noktada geleceğimizin şampiyon sporcularının yetiştirilmesine katkı sağlayan ve Türkiye Atletizm Federasyonu IAAF Çocuk Atletizmi Koordinatörlüğü tarafından gerçekleştirilen bu organizasyonu önemsiyorum. Üniversite olarak ev sahibi olmaktan dolayı mutluluk duyduğumuz bu etkinlikte, emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.
BESYO Müdürü Doç. Dr. Taner Bozkuş ise Türkiye ile birlikte dünyada 196 ülkede gerçekleşen IAAF Çocuk Atletizmi Projesi kapsamında Bartın Üniversitesi’nde 2 gün süren eğitimlerde önemli bilgiler edinildiğini aktardı. Türkiye Atletizm Federasyonu IAAF Çocuk Atletizmi Projesi Koordinatörü Necdet Ayaz ve beraberindekiler ile öğretim elemanlarının da yer aldığı eğitimler sonunda katılımcılara sertifikaları verildi.

IAAF Çocuk Atletizmi, Bartın Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi

1 / 7

IAAF Çocuk Atletizmi, Bartın Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi

IAAF Çocuk Atletizmi, Bartın Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi
2 / 7

IAAF Çocuk Atletizmi, Bartın Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi

IAAF Çocuk Atletizmi, Bartın Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi
3 / 7

IAAF Çocuk Atletizmi, Bartın Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi

IAAF Çocuk Atletizmi, Bartın Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi
4 / 7

IAAF Çocuk Atletizmi, Bartın Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi

IAAF Çocuk Atletizmi, Bartın Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi
5 / 7

IAAF Çocuk Atletizmi, Bartın Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi

IAAF Çocuk Atletizmi, Bartın Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi
6 / 7

IAAF Çocuk Atletizmi, Bartın Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi

IAAF Çocuk Atletizmi, Bartın Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi
7 / 7

IAAF Çocuk Atletizmi, Bartın Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi

IAAF Çocuk Atletizmi, Bartın Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son anketler ne diyor! Bugün erken seçim olsa...

Son anketler ne diyor! Bugün erken seçim olsa...

Son dakika! Erken seçim çağrısının ardından Erdoğan'dan flaş hamle

Son dakika! Erken seçim çağrısının ardından Erdoğan'dan flaş hamle

Ünlü sunucu Chloe Madeley yatak sırlarını paylaştı

Ünlü sunucu Chloe Madeley yatak sırlarını paylaştı

Ali Özbir'den 'Esra Erol' yorumuna sert cevap!

Ali Özbir'den 'Esra Erol' yorumuna sert cevap!

Son dakika! Devlet Bahçeli'den bomba erken seçim açıklaması

Son dakika! Devlet Bahçeli'den bomba erken seçim açıklaması

Çok konuşulacak araştırma! Türkiye'de her 4 kişiden 3'ü ...

Çok konuşulacak araştırma! Türkiye'de her 4 kişiden 3'ü ...

Diğer Haberler
Ünlü anketçi Adil Gür’den flaş erken seçim açıklaması: Cumhur İttifakı ikinci tura kalmadan kazanır

Ünlü anketçi Adil Gür’den flaş erken seçim açıklaması: Cumhur İttifakı ikinci tura kalmadan kazanır

Konferans salonunda mide bulandıran olay!

Konferans salonunda mide bulandıran olay!

6 yaşındaki çocuğu kulübeye götürüp istismar etti

6 yaşındaki çocuğu kulübeye götürüp istismar etti

Son dakika! İstanbul'daki ana darbe davasında karar

Son dakika! İstanbul'daki ana darbe davasında karar

Son anketler ne diyor! Bugün erken seçim olsa...

Son anketler ne diyor! Bugün erken seçim olsa...

Cesedi bulunmuştu! Otopside kan donduran detay

Cesedi bulunmuştu! Otopside kan donduran detay

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.