HABER

İbadi'den, bütçenin reddedilmesine tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 23:43 | Son Güncelleme

Irak Başbakanı İbadi, Cumhurbaşkanı Masum'un, Irak meclisi tarafından onaylanan 2018 bütçe tasarısını "anayasaya aykırı noktalar bulunduğu" gerekçesiyle reddetmesine tepki gösterdi

BAĞDAT (AA) - Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Cumhurbaşkanı Fuat Masum'un, Irak meclisi tarafından onaylanan 2018 bütçe tasarısını "anayasaya aykırı noktalar bulunduğu" gerekçesiyle reddetmesine tepki gösterdi.

İbadi, Başbakanlık Twitter hesabından yapılan paylaşımda meclis tarafından oylanan ülkenin bütçesini kimsenin reddetme hakkının olmadığını ifade etti.

İbadi, bütçe tasarısının Cumhurbaşkanlığınca uygulamaya geçirilmesi için çalışmaya devam edeceklerine belirtti.

Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Irak meclisi tarafından oy çokluğuyla kabul edilen 2018 bütçe tasarısının, hukuki ve mali açıdan anayasaya aykırı noktalar bulunduğu için tekrar gözden geçirilmesi amacıyla reddedildiği belirtilmişti.

Kürtlerin Irak merkezi hükümetinde en önemli temsilcisi olarak kabul edilen Cumhurbaşkanı Masum'un, bütçe tasarısını reddetmesinde, Kürtlerin yaptığı itirazların etkili olduğu belirtiliyor.

Irak meclisi, 3 Mart'ta Kürt siyasi partilerin boykot ettiği oturumda 2018 bütçe tasarısını onaylamıştı.

- Erbil ile Bağdat arasındaki bütçe krizi

"Kemer sıkma" önlemlerini içeren bütçede, Erbil'in payı önceki yılların aksine yüzde 12,6'ya düşürülmüştü.

Irak'ta önceki yıllarda bütçeler özellikle Bağdat ile Erbil arasında yapılan siyasi ittifaklara göre şekilleniyordu. Söz konusu ittifaklar sonucu Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), bütçeden yüzde 17 gibi önemli bir pay alıyordu.

Fransa'dan şok açıklama! 'Türk uçaklarının uçuşuna izin verilmesin'Fransa'dan şok açıklama! 'Türk uçaklarının uçuşuna izin verilmesin'
BM açıkladı! İşte Suriye ve Rusya'nın büyük skandalıBM açıkladı! İşte Suriye ve Rusya'nın büyük skandalı
Giriş çıkışlar tutuldu! İstanbul'da her yer aranıyorGiriş çıkışlar tutuldu! İstanbul'da her yer aranıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bütçe yasası ırak İbadi Masum

En Çok Okunan Haberler

Tatilden dönen Çağla Şıkel evine girince neye uğradığını şaşırdı

Tatilden dönen Çağla Şıkel evine girince neye uğradığını şaşırdı

Afrin'den acı haber! Şehit ve yaralı askerler var

Afrin'den acı haber! Şehit ve yaralı askerler var

Ali Ağaoğlu'nun paraları cebine sığmadı

Ali Ağaoğlu'nun paraları cebine sığmadı

Oktay Derelioğlu: "Kaç maç takım hainleriyle oynamışım"

Oktay Derelioğlu: "Kaç maç takım hainleriyle oynamışım"

Acun Ilıcalı: Dünyayı ele geçirmek üzereyim

Acun Ilıcalı: Dünyayı ele geçirmek üzereyim

Mina Başaran’ın bilinmeyenlerini anlattı

Mina Başaran’ın bilinmeyenlerini anlattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Üniversiteleri, kışladan kampüse dönüştürdük (2)

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Üniversiteleri, kışladan kampüse dönüştürdük (2)

Güvenlik uzmanı Ağar: Teröristlerin amacı Anadolu’yu işgal etmek

Güvenlik uzmanı Ağar: Teröristlerin amacı Anadolu’yu işgal etmek

Güvenlik uzmanı Ağar: Afrin bölgesinde 15 bin civarında terörist bulunmakta

Güvenlik uzmanı Ağar: Afrin bölgesinde 15 bin civarında terörist bulunmakta

Diriliş Senfonisi seyirciyle buluşuyor

Diriliş Senfonisi seyirciyle buluşuyor

Alanya’ya şehit ateşi düştü

Alanya’ya şehit ateşi düştü

Amasya'ya şehit ateşi düştü

Amasya'ya şehit ateşi düştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.