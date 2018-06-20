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İbadi'den "hükümetin ömrü seçim sonuçları onaylanana kadar sürecek" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 19:39 | Son Güncelleme

İbadi'den "hükümetin ömrü seçim sonuçları onaylanana kadar sürecek" açıklaması

BAĞDAT (AA) - Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, başında bulunduğu hükümetin ömrünün seçim sonuçlarının anayasa mahkemesi tarafından onaylana kadar süreceğini söyledi.

Başbakan İbadi, Bağdat'ta yaptığı basın toplantısında, ülkede 12 Mayıs'ta yapılan seçimlere hile karıştığı iddialarını dile getirerek, hile yapan tarafların yakalanıp cezalandırılması için yargı erkine çağrı yaptı.

Irak'ta seçimler sonrası yeni hükümetin kurulmasında yaşanan gecikmeye ilişkin İbadi, "Anayasal boşluk yok. Irak Anayasa Mahkemesi seçim sonuçlarını onayladığı günden itibaren, yeni meclis kurulup Cumhurbaşkanını seçecek. O da hükümet kurma görevini verene kadar hükümetimizin süresi devam edecek." dedi.

Bağdat'ın merkezinde Haşdi Şabi milisleriyle güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışmaya yönelik soruyu da İbadi, "Konu çözüldü. Çatışmaya neden olan kişi yakalandı yargıya teslim edilmesi için sorgu süreci devam ediyor." yanıtını verdi.

- "PKK'nın Türkiye'ye saldırmasına izin vermeyiz"

Irak Başbakanı İbadi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kandil'e terör örgütü PKK'ya yönelik saldırılarının sorulması üzerine, PKK ve diğer hiçbir silahlı örgütün Türkiye'ye saldırmasına izin vermeyeceklerini ve Irak güvenlik güçleri dışındaki yapılanmaların ülkede barınmasına anayasal olarak izin vermeyeceklerini ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
ırak İbadi

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