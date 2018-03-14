HABER

İbadi'den "mezhepçilik ve ırkçılık" uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2018 14:29 | Son Güncelleme

Irak Başbakanı İbadi, ülkede tehlike arz eden mezhepçilik ve ırkçılığı reddettiklerini söyledi

MUSUL (AA) - Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, mezhepçilik ve ırkçılığı reddettiklerini belirtirken, yolsuzluğun da "terörizmden daha tehlikeli" olduğunu söyledi.

İbadi, Hristiyanların çoğunlukta olduğu Musul'un Bartılla kasabasında, "Musul Ovası sakinleri arasında birlikte yaşam atmosferine teşvik" adı altında düzenlenen konferansa katılarak bir konuşma yaptı.

Farklı din ve etnik kökenden toplulukların barış içinde bir arada yaşamasının önemini vurgulayan İbadi, Irak'ın geçmişte mezhepçilik ve ırkçılıktan büyük acılar çektiğini, ülkenin bu yüzden iç savaşa sürüklendiğini hatırlattı.

Ülkede tehlike arz eden mezhepçilik ve ırkçılığı reddettiklerinin altını çizen İbadi, Irak üzerinde başka bir tehdit unsuru olarak yolsuzluklar konusuna da değindi.

Irak Başbakanı İbadi, "Yolsuzluk, terörizmden daha tehlikeli, çünkü görülmez bir düşman. Yolsuzluğa, üzerinde daha önce düşünülen planlarla derinden bir darbe vurmak istiyoruz ve bunun sonuçlarını da göreceğiz." diye konuştu.

Yolcu otobüsünde muavin dehşeti!Yolcu otobüsünde muavin dehşeti!
NATO'dan tartışılacak Afrin açıklamasıNATO'dan tartışılacak Afrin açıklaması
CHP grup toplantısı iptal edildiCHP grup toplantısı iptal edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bartılla kasabası Haydar el-İbadi ırak ırkçılık mezhepçilik Yolsuzluk

En Çok Okunan Haberler

Jet kazası yorumları Cübbeli'yi rahatsız etti

Jet kazası yorumları Cübbeli'yi rahatsız etti

Ünlü fizikçi Stephen Hawking hayatını kaybetti! Stephen Hawking kimdir?

Ünlü fizikçi Stephen Hawking hayatını kaybetti! Stephen Hawking kimdir?

Memur-Sen'den hükümete çağrı: Sakal gelsin, kravat gitsin

Memur-Sen'den hükümete çağrı: Sakal gelsin, kravat gitsin

Trabzon'a acil iniş yapan uçakta kimin olduğu ortaya çıktı

Trabzon'a acil iniş yapan uçakta kimin olduğu ortaya çıktı

Son anda uçağa binmekten vazgeçtiler!

Son anda uçağa binmekten vazgeçtiler!

ABD Başkanı Trump, Rex Tillerson'ı görevden aldı! Başbakan'dan ilk açıklama

ABD Başkanı Trump, Rex Tillerson'ı görevden aldı! Başbakan'dan ilk açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Geleceğin doktorları, silahlı saldırıda ölen Başhekimi mezarı başında andı

Geleceğin doktorları, silahlı saldırıda ölen Başhekimi mezarı başında andı

Belediye personeline profesyonel iş yaşamı eğitimi

Belediye personeline profesyonel iş yaşamı eğitimi

Odunpazarı’ndan ‘Evde Hasta ve Yaşlı Yıkama Hizmeti’

Odunpazarı’ndan ‘Evde Hasta ve Yaşlı Yıkama Hizmeti’

Denetimli serbestlik hükümlüleri mantar kursunda

Denetimli serbestlik hükümlüleri mantar kursunda

Ayışığı Meydanı

Ayışığı Meydanı

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın Uruguay'a kaçtı! Mehmet Aydın'ın eşi teslim oldu

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın Uruguay'a kaçtı! Mehmet Aydın'ın eşi teslim oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.