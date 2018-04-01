HABER

İbadi'den "Suriye'de DEAŞ" uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 21:16 | Son Güncelleme

Irak Başbakanı İbadi: - "DEAŞ'ın Suriye'deki varlığı gerçek tehlike oluşturuyor" - "DEAŞ'la Irak'ta mücadeleden Suriye ve bölgede mücadele etme aşamasına geçtik" - "İran-Suudi Arabistan ve Katar-Suudi Arabistan çekişmesi var ancak bunun için Irak saha olarak kullanılmamalı"

BAĞDAT (AA) - Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'de ciddi tehlike oluşturduğunu belirterek, "DEAŞ'la Irak'ta mücadeleden Suriye ve bölgede mücadele etme aşamasına geçtik." dedi.

İbadi, Bağdat'ta yaptığı haftalık basın toplantısında, DEAŞ'ı ülkelerinde askeri olarak bitirdiklerini ancak bazı şehirlerde uyuyan hücreleri bulunduğunu söyledi.

İbadi, "Irak-Suriye sınırında kontrolü sağladık ancak DEAŞ'ın Suriye'deki varlığı gerçek tehlike oluşturuyor. DEAŞ'ın ikinci defa oluşmasına izin vermeyiz. DEAŞ'la Irak'ta mücadeleden Suriye ve bölgede mücadele etme aşamasına geçtik. Bunun için planlarımız var." diye konuştu.

Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın Bağdat'ı ziyaretinin gerçekten planda olup olmadığı sorusuna İbadi, "Böyle bir ziyaret düşüncesi asla yoktu. Ziyaret olsa burada çıkar, açıklar ve tarihini de söylerdim. Hiçbir şeyden çekinmeyiz ve tüm ülke liderlerinin Irak'ı ziyaret etmesinden memnuniyet duyarım ve hiçbirini reddetmem. İran-Suudi Arabistan ve Katar-Suudi Arabistan çekişmesi var ancak bunun için Irak saha olarak kullanılmamalı. Iraklıları da bu konuya dikkat etmeye çağırıyorum." yanıtını verdi.

Hakurk'tan şok görüntüler! TSK paylaştıHakurk'tan şok görüntüler! TSK paylaştı
Esad rejimi Türk vakfını vurdu!Esad rejimi Türk vakfını vurdu!
Afrin ve Karabük'ten kötü haber! 3 şehit, 13 yaralıAfrin ve Karabük'ten kötü haber! 3 şehit, 13 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
DEAŞ ırak İbadi

En Çok Okunan Haberler

Başbakan talimat verdi! Eğitimde devrim gibi değişiklik

Başbakan talimat verdi! Eğitimde devrim gibi değişiklik

Galatasaray 2 - 1 Trabzonspor maç özeti (Puan durumu)

Galatasaray 2 - 1 Trabzonspor maç özeti (Puan durumu)

Merve Şarapçıoğlu yine hacklendi! Berk Oktay'ın çıplak fotoğrafları yayıldı

Merve Şarapçıoğlu yine hacklendi! Berk Oktay'ın çıplak fotoğrafları yayıldı

Fedon'dan olay açıklamalar: 'Fedon'la yattım demek için...

Fedon'dan olay açıklamalar: 'Fedon'la yattım demek için...

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi

Ceren Akdağ'dan cinsel taciz itirafı

Ceren Akdağ'dan cinsel taciz itirafı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Bakan müjdeyi verdi: Salı günü hayata geçiyor

Bakan müjdeyi verdi: Salı günü hayata geçiyor

Erdoğan duyurdu! 'Afrin'den öte hedefler var'

Erdoğan duyurdu! 'Afrin'den öte hedefler var'

Afrin ve Karabük'ten kötü haber! 3 şehit, 13 yaralı

Afrin ve Karabük'ten kötü haber! 3 şehit, 13 yaralı

Diyarbakır'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Diyarbakır'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Erdoğan kamuflajı giydi! İşte fotoğraflar

Erdoğan kamuflajı giydi! İşte fotoğraflar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.