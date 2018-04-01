BAĞDAT (AA) - Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'de ciddi tehlike oluşturduğunu belirterek, "DEAŞ'la Irak'ta mücadeleden Suriye ve bölgede mücadele etme aşamasına geçtik." dedi.
İbadi, Bağdat'ta yaptığı haftalık basın toplantısında, DEAŞ'ı ülkelerinde askeri olarak bitirdiklerini ancak bazı şehirlerde uyuyan hücreleri bulunduğunu söyledi.
İbadi, "Irak-Suriye sınırında kontrolü sağladık ancak DEAŞ'ın Suriye'deki varlığı gerçek tehlike oluşturuyor. DEAŞ'ın ikinci defa oluşmasına izin vermeyiz. DEAŞ'la Irak'ta mücadeleden Suriye ve bölgede mücadele etme aşamasına geçtik. Bunun için planlarımız var." diye konuştu.
Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın Bağdat'ı ziyaretinin gerçekten planda olup olmadığı sorusuna İbadi, "Böyle bir ziyaret düşüncesi asla yoktu. Ziyaret olsa burada çıkar, açıklar ve tarihini de söylerdim. Hiçbir şeyden çekinmeyiz ve tüm ülke liderlerinin Irak'ı ziyaret etmesinden memnuniyet duyarım ve hiçbirini reddetmem. İran-Suudi Arabistan ve Katar-Suudi Arabistan çekişmesi var ancak bunun için Irak saha olarak kullanılmamalı. Iraklıları da bu konuya dikkat etmeye çağırıyorum." yanıtını verdi.
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