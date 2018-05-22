İbadi'den teknokrat hükümet için Sadr ile uzlaşı açıklaması

BAĞDAT (AA) - Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, seçim birincisi Şii lider Mukteda es-Sadr ile teknokratlardan oluşacak hükümet kurulması konusunda uzlaşıya vardıklarını söyledi.

İbadi, Bağdat'ta düzenlediği haftalık basın toplantısında, "Seyyid Mukteda Sadr ile görüştüm. Tüm siyasi grupların yer alacağı, hizipçilik ve mezhepçilikten uzak teknokrat adaylardan oluşacak hükümet kurulması konusunda fikren uzlaşıya vardık." dedi.

Kapılarının seçimi kazanan tüm siyasi gruplarla görüşmeye açık olduğunu ifade eden İbadi, eski Başbakan Nuri el-Maliki'nin çağrısında bulunduğu siyasi çoğunluk hükümeti fikrini eleştirerek, "Bazı grupları uzaklaştırarak siyaset yapamayız. Bu gayet yanlış bir yöntemdir. Bu anlayış yüzünden DEAŞ ülkemize girdi ve üçte birini ele geçirdi." diye konuştu.

İbadi, siyasi gruplara bir an önce bir araya gelip meclis oturumunu başlatmaları çağrısında da bulunarak, "Hükümetin kurulması daha önceki dönemlerin aksine kısa zamanda gerçekleşecek diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.