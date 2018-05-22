HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

İbadi'den teknokrat hükümet için Sadr ile uzlaşı açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 19:59 | Son Güncelleme

İbadi'den teknokrat hükümet için Sadr ile uzlaşı açıklaması

BAĞDAT (AA) - Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, seçim birincisi Şii lider Mukteda es-Sadr ile teknokratlardan oluşacak hükümet kurulması konusunda uzlaşıya vardıklarını söyledi.

İbadi, Bağdat'ta düzenlediği haftalık basın toplantısında, "Seyyid Mukteda Sadr ile görüştüm. Tüm siyasi grupların yer alacağı, hizipçilik ve mezhepçilikten uzak teknokrat adaylardan oluşacak hükümet kurulması konusunda fikren uzlaşıya vardık." dedi.

Kapılarının seçimi kazanan tüm siyasi gruplarla görüşmeye açık olduğunu ifade eden İbadi, eski Başbakan Nuri el-Maliki'nin çağrısında bulunduğu siyasi çoğunluk hükümeti fikrini eleştirerek, "Bazı grupları uzaklaştırarak siyaset yapamayız. Bu gayet yanlış bir yöntemdir. Bu anlayış yüzünden DEAŞ ülkemize girdi ve üçte birini ele geçirdi." diye konuştu.

İbadi, siyasi gruplara bir an önce bir araya gelip meclis oturumunu başlatmaları çağrısında da bulunarak, "Hükümetin kurulması daha önceki dönemlerin aksine kısa zamanda gerçekleşecek diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- Seçimler iptal edilmeyecek

12 Mayıs'ta yapılan genel seçimlere şaibe karıştığı iddialarına değinen İbadi, Irak Yüksek Seçim Komiserliğini şikayetleri şeffaflıkla değerlendirmesi için göreve çağırarak, "Komiserliğin belli bir aday ya da koalisyonu destekleme hakkı yoktur. Şaibelerden dolayı seçimlerin iptal edilmesi programımızda bulunmuyor. Biz bundan yana da değiliz." dedi.

İbadi, iki gün önce Bağdat'ta bulunan ve meclise 54 milletvekili göndererek seçim birincisi olan Sadr ile hükümet ittifakı konularını görüşmüştü.

Sadr, İbadi dışında diğer grup başkanlarıyla da bir araya gelirken, Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi'nden (KDP) gelen bir heyeti de bugün kabul etti.

PARTNERİnternette her gördüğünüze inanmayınİnternette her gördüğünüze inanmayın
Bursa’da, Sönmez ailesinden engellilere büyük destekBursa’da, Sönmez ailesinden engellilere büyük destek
Kaybedeni olmayan yarışmanın ödül töreni yapıldıKaybedeni olmayan yarışmanın ödül töreni yapıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ırak

En Çok Okunan Haberler

AK Parti toplantısında dikkat çeken kare! Vekil adayı Lamborghini ile geldi

AK Parti toplantısında dikkat çeken kare! Vekil adayı Lamborghini ile geldi

‘Temizlikçi olurum’ diyen Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı liste başı oldu

‘Temizlikçi olurum’ diyen Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı liste başı oldu

Aleyna Tilki'ye O Ses Türkiye uyarısı: Yaylan

Aleyna Tilki'ye O Ses Türkiye uyarısı: Yaylan

Dolar ve euroda hareketli dakikalar

Dolar ve euroda hareketli dakikalar

Telefonunuzda bu uygulama varsa silin! İşte yeni tuzak

Telefonunuzda bu uygulama varsa silin! İşte yeni tuzak

CHP'de art arda şok kararlar! İstifa ve adaylıktan çekilme haberleri geliyor

CHP'de art arda şok kararlar! İstifa ve adaylıktan çekilme haberleri geliyor

İlginizi Çekebilir

CNN Türk sunucu Başak Şengül'ün zor anları! Muharrem İnce'nin mitingi kesilince fena yakandı!

CNN Türk sunucu Başak Şengül'ün zor anları! Muharrem İnce'nin mitingi kesilince fena yakandı!

Telefonunuzda bu uygulama varsa silin! İşte yeni tuzak

Telefonunuzda bu uygulama varsa silin! İşte yeni tuzak

Sosyal medyayı sallayan fotoğraf

Sosyal medyayı sallayan fotoğraf

Son dakika! Tunceli'de gri listede yer alan Fuat Fikri öldürüldü

Son dakika! Tunceli'de gri listede yer alan Fuat Fikri öldürüldü

Kılıçdaroğlu'ndan İnce'ye: Recep Bey’i de alın, emeklilik işlemlerini başlatsın

Kılıçdaroğlu'ndan İnce'ye: Recep Bey’i de alın, emeklilik işlemlerini başlatsın

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ünlü internet fenomeni Seda Tripkolic'e gözaltı! Milyonlarca liralık vurgun!

Ünlü internet fenomeni Seda Tripkolic'e gözaltı! Milyonlarca liralık vurgun!

Fatih Portakal'dan İYİ Parti'ye Yusuf Halaçoğlu eleştirisi!

Fatih Portakal'dan İYİ Parti'ye Yusuf Halaçoğlu eleştirisi!

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan dikkat çeken açıklama: 1,8 milyar ümmet, Recep Tayyip Erdoğan’ın seçilmesi için dua ediyor

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan dikkat çeken açıklama: 1,8 milyar ümmet, Recep Tayyip Erdoğan’ın seçilmesi için dua ediyor

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan CHP'nin milletvekili aday listeleri hakkında ilk açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan CHP'nin milletvekili aday listeleri hakkında ilk açıklama

CHP'de liste krizi büyüyor! İsmet Akın ve Ali Karaoba YSK'ya şikayette bulundu!

CHP'de liste krizi büyüyor! İsmet Akın ve Ali Karaoba YSK'ya şikayette bulundu!

CNN Türk sunucu Başak Şengül'ün zor anları! Muharrem İnce'nin mitingi kesilince fena yakandı!

CNN Türk sunucu Başak Şengül'ün zor anları! Muharrem İnce'nin mitingi kesilince fena yakandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.