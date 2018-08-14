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İbadi'nin Türkiye ziyaretinde "destek talebi ve iş birliği" vurgusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 12:25 | Son Güncelleme

İbadi'nin Siyasi Danışmanı İhsan eş-Şammari: "İbadi’nin Ankara ziyareti sırasında, Irak'a su miktarının artışı, elektrik alanında bulunan açığın kapanması, Türk yatırım şirketlerinin Irak'a davet edilmesi ve Türk sağlık deneyiminden yararlanılarak Irak sağlık sektörünün desteklenmesi konuları ele alınacak"

BAĞDAT (AA) - Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'nin, Türkiye ziyaretinde su, elektrik, yatırım, ticaret hacminin artırılması ve güvenlikte iş birliği konularının ele alınması bekleniyor.

İbadi'nin Siyasi Danışmanı İhsan eş-Şammari, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "İbadi’nin Ankara ziyareti sırasında, Irak'a su miktarının artışı, elektrik alanında bulunan açığın kapanması, Türk yatırım şirketlerinin Irak'a davet edilmesi ve Türk sağlık deneyiminden yararlanılarak Irak sağlık sektörünün desteklenmesi konuları ele alınacak." ifadelerini kullandı.

Irak ve Türkiye arasındaki ticaret hacminin artırılmasının da hedeflendiği ve Türkiye'nin Irak'ın imarı için mali desteğinin görüşüleceği İbadi ziyaretinde, güvenlik iş birliğinin de masada olacağını belirten Şammari, şunları kaydetti:

"Terörle mücadele, istihbarat iş birliği, sınır kontrolleri ve orada güvenlik ve istikrarın sağlanmasıyla Irak güvenlik güçlerinin donanımının artırılması için Türkiye'nin sunacağı destek de görüşülecek."

Bölgesel konuların da ana gündem maddelerinden biri olacağını ifade eden Şammari, görüşmeler sırasında Ortadoğu'daki sorunların barışçıl yollarla çözülmesi ve istikrarın sağlanmasına vurgu yapılacağını aktardı.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Ankara'ya geldi.

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Anahtar Kelimeler:
ırak İbadi

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