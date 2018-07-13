İBB 15 Temmuz'a özel etkinliklerle hazırlanıyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 15 Temmuz hain darbe girişimini unutmamak ve unutturmamak için "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"ne bir dizi özel etkinlikle hazırlandı.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, darbe gecesi darbecilere direnmek maksadıyla İBB önüne gelen ve ölümü göze alan insanların şehadete yürümeden önce Belediye binasının havuzunda yaşanan bir an hiperrealist (gerçekçi) anıt ile ölümsüzleştirilecek. "Saraçhane 15 Temmuz Anıtı"nın açılışı Uysal ve şehit yakınları ile gazilerin katılımıyla 15 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

15 Temmuz şehitleri ve gazileri anısına 2 ayrı hatıra ormanı oluşturuldu. Çatalca'da oluşturulan hatıra ormanı toplamda yaklaşık 120 bin metrekarelik büyüklüğe sahip. Şehit ve gazilerin isimlerinin yer aldığı anı duvarı, büyük bir meydan ve tören alanına sahip olan hatıra ormanı, engelli vatandaşların erişimine uygun olarak tasarlandı. Her bir şehit ve gazi için de özel ağaç dikimi yapıldı.

Garipçe'deki hatıra ormanı ise seyir terası, bayrak, tören ve ağaçlandırma alanı ile birlikte toplam 16 bin 208 metrekare büyüklüğünde. Orman, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü gören hakim bir noktada yer alıyor.