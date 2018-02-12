İBB 2017'de Türkiye nüfusunun yaklaşık 5 katı ekmek üretti

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Halk Ekmek AŞ aracılığıyla 2017'de 381 milyon 65 bin hijyenik ekmek üretti.
Alınan bilgiye göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir yılda 117 bin 135 sahipsiz hayvanı muayene ve tedavi ederken, 2 milyon 18 bin metrekare yeşil alanı kente kazandırdı.
8 milyon 693 bin Beyaz Masa başvurusunu çözüme kavuşturan İBB, 5 milyon 271 bin kişiye spor tesislerinde hizmet sundu.
Bir yılda 381 milyon 65 bin ekmek üreten İBB, böylece yaklaşık 5 Türkiye nüfusuna yetecek kadar ekmeği, el değmeden Halk Ekmek Fabrikaları'nda üretti.
İBB'nin İstanbullular için ürettiği hizmetler şöyle sıralandı:
"Büyükşehir bir yılda 179 bin 656 ağaç ve fidan dikti, 284 bin 948 kişiye İSMEK kurslarında meslek ve sanat öğretti. 167 bin 495 kişiye evde sağlık ve bakım hizmeti, 32 bin 292 engelliye rehabilitasyon hizmeti ve 396 bin 457 kişiye kadın ve aile sağlığı hizmeti verdi. Bir yılda toplanan çöplerden 300 bin evin yıllık ihtiyacını karşılayacak elektrik üretti. Sahil ve denizlerden 42 bin 860 metreküp atık topladı. 218 bin 539 kişiye güvenli internet hizmeti sundu. İtfaiye hizmetleriyle 56 bin 451 olaya müdahale etti, 759 bin 154 kişiyi kültür sanat etkinlikleriyle buluşturdu."
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