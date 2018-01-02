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İBB:  6 HATTAN OLUŞAN METRO PROJELERİ DEĞİL, İHALELERİ İPTAL EDİLMİŞTİR

GÜNCEL HABERLERİ | 02.01.2018 23:18 | Son Güncelleme 3 saat önce

Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB), 2017 yılı içerisinden ihalesi yapılan 6 metro hattı projesinin iptal edilmediğini, bu projelerin ihalelerinin iptal edildiğini bildirdi.

İBB'den yapılan açıklama şöyle: 6 adet metro projesinin iptal edildiği yönündeki haberler hakkında açıklama yapma gereği doğmuştur. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2017 yılı içerisinde yapılan ve 6 hattan oluşan metro projeleri değil, ihaleleri iptal edilmiştir. Metro hatlarının uzatılıp yeniden projelendirilerek, daha ekonomik ve daha hızlı bir şekilde yapılabilmesi için söz konusu ihaleler iptal edilmiştir. Böylece toplam uzunluğu 76,9 km olan 6 proje iptal edilmediği gibi, İstanbul'un ulaşımına köklü çözüm için metro yatırımları bin kilometre hedefine uygun olarak genişletilmiş olacaktır. İstanbul Büyük Şehir Belediyesi olarak, her yere metro, her yerde metro hedefimiz doğrultusunda, söz konusu metro projelerimizi önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacağımızı saygıyla duyururuz.

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