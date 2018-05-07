İBB ahşap yapılarda restorasyon uygulamaları eğitimi veriyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı Koruma Uygulama ve Denetim Müdürlüğü (KUDEB) mimar ve mühendislere yönelik olarak, "Geleneksel Ahşap Yapılarda Restorasyon Uygulamaları Atölye Çalışması"nın 10’uncusunu düzenliyor.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, çalışma kapsamında, giyotin pencere, Bağdadi duvar kaplaması ile ahşap yapının bir odasının tüm elemanları (ana taşıyıcı, ara taşıyıcı ve destekler) usta hocalar nezaretinde uygulamalı olarak birebir üretilecek. KUDEB Ahşap Eğitim Atölyesi’nde 10-11 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek program, 4 ana başlıkta ve 10 kişilik bir grupla yürütülecek. Atölyede, konunun uzmanları tarafından, yapıda kullanılan ahşap malzemeleri tanıma ve koruma yöntemleri, ahşap yapı elemanı onarımı, ahşap giyotin pencere yapımı, ahşap karkas yapım sistemleri ile ilgili sunumlar yapılacak.

Atölye çalışmasına, kamuda ya da özel sektörde kültür varlıklarının onarımında şantiye şefi, teknik uygulama sorumlusu olarak görev almış veya bakım-onarım, restorasyon projelendirme işlerinde çalışmış mimar ve mühendis unvanlarına sahip profesyoneller katılabilecek.

Açıklamada, katılımcıların etkinliğe 09.00-17.00 tarihlerinde 2 tam gün katılmaları gerektiği ve katılmak isteyenlerin detaylı bilgiyi http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,44966/koruma-uygulama-ve-denetim-burolari-kudeb.html adresinden edinebileceği belirtildi.

