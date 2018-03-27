HABER

İBB Başkanı Mevlüt Uysal, çöp gazından elektrik üretimi yapan santrali ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 16:26 | Son Güncelleme

İstanbul Çevre Yönetimi Katı Atık Merkezi’nde çöp gazından elektrik üretimi yapılan tesisi ziyaret eden İBB Başkanı Mevlüt Uysal, iki yeni tesisin daha ihalesinin yapıldığını belirterek, "İhalesini yapmış olduğumuz 3 bin tonluk yakma tesisimiz devreye girdiği zaman 1 buçuk milyon nüfusun da elektrik ihtiyacını karşılamış olacağız" dedi.İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, İSTAÇ ve Ortadoğu Enerji Grubu çözüm ortaklığı ile yürütülen proje kapsamında hizmete açılarak çöp gazından elektrik üretimi yapılan tesisi ziyaret etti.İstanbul Çevre Yönetimi Katı Atık Merkezi’nde bulunan elektrik üretim santralini ziyarette İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’a Ortadoğu Grubu CEO’su Mehmet Gür eşlik etti.

İstanbul Çevre Yönetimi Katı Atık Merkezi’nde çöp gazından elektrik üretimi yapılan tesisi ziyaret eden İBB Başkanı Mevlüt Uysal, iki yeni tesisin daha ihalesinin yapıldığını belirterek, "İhalesini yapmış olduğumuz 3 bin tonluk yakma tesisimiz devreye girdiği zaman 1 buçuk milyon nüfusun da elektrik ihtiyacını karşılamış olacağız" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, İSTAÇ ve Ortadoğu Enerji Grubu çözüm ortaklığı ile yürütülen proje kapsamında hizmete açılarak çöp gazından elektrik üretimi yapılan tesisi ziyaret etti.
İstanbul Çevre Yönetimi Katı Atık Merkezi’nde bulunan elektrik üretim santralini ziyarette İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’a Ortadoğu Grubu CEO’su Mehmet Gür eşlik etti. İstanbul’da 300 bin konutun günlük elektrik ihtiyacını sağlayan tesisi gezen Uysal, yetkililerden bilgi aldı. Kemerburgaz Odayeri Atık Merkezi bünyesinde üretimini sürdüren Elektrik Üretim Santrali’nin metan gazının atmosfere yayılmasını engelleyerek çevreci bir tesis olma özelliği taşıdığı belirtildi.

"İki yeni tesisin ihalesini yaptık"
İki yeni tesisin ihalesinin yapıldığını ifade eden Başkan Uysal, "2017 yılında yapılmış iki tane ihalemiz var. Bunlardan bir tanesi günlük 3 bin ton kapasiteli yakma tesisimiz. Yine ayrıca günlük 100 ton kapasiteli biyometanizasyon denilen sistemle elektrik üretimi yapan tesisimiz. Bu iki tesislerimizden biri 2019 yılı sonunda diğeri de 2020 sonu gibi faaliyete geçmiş olacak. Bunlar devreye girdiği zaman İstanbul’da bizim hedefimiz yüzde 50’sinin depolama sistemiyle geri kalan yüzde 50’sini de kısmen geri dönüştürme. İstanbul’da günlük 19 bin 200 ton çöp çıkıyor. Bu çöplerden yaklaşık 2 bin tonu kompozit üretimde geri kalan bin 500 tonu da geri dönüşüm malzemeleri olarak kullanılıyor. Geri kalan 16 bin ton da bu şekilde depolanıyor’’ şeklinde konuştu.

‘’870 bin nüfusun elektrik ihtiyacını bu tesisler karşılıyor’’
Kurulacak tesislerle günlük 1 buçuk milyon nüfusun elektrik ihtiyacını bu yöntemle karşılayacaklarını vurgulayan Başkan Uysal, "Biz bugün itibariyle bu tesiste ve Anadolu yakasındaki Şile tesisimizde günlük 401 megavat gücünde elektrik üretimi yapıyoruz. Bu da 870 bin nüfusa tekabül ediyor. İstanbul’da 300 bin konutun günlük elektrik üretimini sağlıyoruz. Bizim şuanda ihalesini yapmış olduğumuz 3 bin tonluk yakma tesisimiz devreye girdiği zaman 1 buçuk milyon nüfusun da elektrik ihtiyacını karşılamış olacağız. Bu sistemle çöpten temiz enerji sağlamış olacağız. İstanbul’un çöpünden de bu şekilde elektrik üretmiş oluyoruz’’ diye konuştu.

"Çöp suları arıtılarak tarım arazilerinde değerlendiriliyor"
Çöp sularının arıtılarak değerlendirildiğini kaydeden Uysal, "Depolanan çöplerin üretmiş olduğu çöp suyu İSKİ’nin biyolojik arıtma sistemiyle temizlenerek derelerimizde, tarım alanlarımızda değerlendiriliyor. Çöpten elektrik üretimi geçtiğimiz dönemlerde başladı, bundan sonrada devam edecek. Avrupa’da baktığımız zaman yaklaşık yüzde 75’i yakmayla enerji kazanımı sağlanarak kamuya kazandırılıyor’’ dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın ziyareti hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hastanede ebe skandalı: Sen hamileyken kocanla yatıyordum!

Hastanede ebe skandalı: Sen hamileyken kocanla yatıyordum!

TRT Müzik kanalında Hakan Peker şoku: Canlı yayını terk etti

TRT Müzik kanalında Hakan Peker şoku: Canlı yayını terk etti

Afrin'den sonra Tel Rıfat'a da girildi! TSK ve ÖSO bölgede kontrolü sağladı

Afrin'den sonra Tel Rıfat'a da girildi! TSK ve ÖSO bölgede kontrolü sağladı

KAMU-SEN Başkanı Koncuk istifa ederek İYİ Parti'ye katıldı!

KAMU-SEN Başkanı Koncuk istifa ederek İYİ Parti'ye katıldı!

15 yaşındaki kıza iftiradan gözaltı! Gerçek çok farklı çıktı

15 yaşındaki kıza iftiradan gözaltı! Gerçek çok farklı çıktı

Hatay'dan kahreden şehit haberi!

Hatay'dan kahreden şehit haberi!

İlginizi Çekebilir

Teklif Trump'tan geldi, Erdoğan kabul etti!

Teklif Trump'tan geldi, Erdoğan kabul etti!

Bozdağ açıkladı! Dünyayı sarsan kriz sonrası Türkiye'nin Rusya kararı

Bozdağ açıkladı! Dünyayı sarsan kriz sonrası Türkiye'nin Rusya kararı

Osman Öcalan'dan itiraf: PKK benden Öcalan'ı satmamı istedi, sonra kendileri yaptı

Osman Öcalan'dan itiraf: PKK benden Öcalan'ı satmamı istedi, sonra kendileri yaptı

UBER şoförünün ifadesi ortaya çıktı: Hakaretlerine dayanamayıp...

UBER şoförünün ifadesi ortaya çıktı: Hakaretlerine dayanamayıp...

Eski futbolcunun korkunç ölümü!

Eski futbolcunun korkunç ölümü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbullular dikkat! Meteoroloji radarına işte böyle yansıdı

İstanbullular dikkat! Meteoroloji radarına işte böyle yansıdı

Makam odasına yatak yorgan serdiler

Makam odasına yatak yorgan serdiler

Son dakika! Zeytinburnu'nda okulda yangın çıktı

Son dakika! Zeytinburnu'nda okulda yangın çıktı

Belediye başkanı: Erdoğan’ın kapısında temizlikçi olurum

Belediye başkanı: Erdoğan’ın kapısında temizlikçi olurum

İstanbul'da akılalmaz tuzak!

İstanbul'da akılalmaz tuzak!

Akılalmaz olay! Tunceli'deki çatışma sonrası ortaya çıktı

Akılalmaz olay! Tunceli'deki çatışma sonrası ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.