İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbulkart açıklaması! Artık tüm Türkiye'de Türkiyekart olarak kullanılacak!

İBB’nin iştirak şirketi olan İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri (İSBAK) A.Ş, ilk yurt dışı anlaşmasını Sudan ile yaptı. ATAK’ın yanı sıra elektronik denetleme sistemi (EDS) ile “trafik bilgilendirme sistemi ve kontrol merkezi”ni de kapsayan “Sudan Hartum Kenti Akıllı Ulaşım Sistemleri Pilot Projesi İmza Töreni”ne; İBB Başkanı Mevlüt Uysal, Hartum Eyaleti Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Khalid Mohamed Khair, İSBAK Genel Müdürü Muhammed Alyürük ve İSBAK temsilcileri katıldı.

30 MİLYON İSTANBULKART TÜRKİYE KART OLUYOR

Akıllı şehircilik konusunda İBB’nin bazı çalışmalarından bahseden Uysal, “Elektronik bilet sistemi, ilk defa sayın cumhurbaşkanımız büyükşehir belediye başkanı olduğu dönemde başlatıldı. O süreçten sonra İstanbulkart hâline dönüştü. İstanbulkart bakanlıkla, bankalarla yapılan protokolle ‘Türkiyekart’ hâline dönüşüyor. Bu da dünyada bir ilk” dedi. Öte yandan 2010 yılından bu yana kullanımda olan İstanbulkart sayısının 30 milyondan fazla olduğu belirtiliyor.

ATAK, EDS VE TRAFİK BİLGİLENDİRME SİSTEMİ İÇİN 1,1 MİLYON EURO’LUK ANLAŞMA

ATAK’ın yanı sıra elektronik denetleme sistemi (EDS), trafik bilgilendirme sistemi ve kontrol merkezi için de anlaşmaya varıldı. Uysal, “İmza altına alınacak bu anlaşma 1,1 milyon euro gibi bir rakam. Bu belki sembolik olarak yüksek bir rakam değil ama aslında rakamdan daha önemli yapılan işin önemli bir iş olduğunu düşünüyorum. İSBAK adına ilk defa akıllı şehircilik konusunda yurt dışına açılmış bir iş yapıyorlar. Rakam küçük olmakla birlikte orada yaşayanlar adına önemli bir anlaşma” dedi.

