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İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbullulara bir iyi bir de kötü haber!

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2018 18:48 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, Mecidiyeköy-Mahmutbey metro inşaatının Mecidiyeköy İstasyonu'nda çalışan işçilerle sahurda bir araya geldi. Uysal, çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanacağını söyledi. Kabataş-Mecidiyeköy metro hattının bir yıl gecikmeli açılabileceğini belirten Uysal, "Bizimle ve firmalarımızla ilgili bir durum değil, tarihi eserler bulunduğu için çalışmalar sürüyor. Tarihçilere fırsat verme adına 1 yıl gecikmeli açılacak" ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbullulara bir iyi bir de kötü haber!

Başkanı Mevlüt Uysal, Mecidiyeköy-Mahmutbey metro inşaatı çalışanlarıyla Mecidiyeköy Metro İnşaatında sahur yaptı. Burada metro çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Uysal, "Metrolarla ilgili göreve geldikten sonra yeniden bir değerlendirme yapıp belirli hatlarda bu yıl sonuna bitirmeyle ilgili, yapımcı firmalarımızdan taahhütler almıştık. Bu hattımız 24 kilometre ve 21 istasyondan oluşmakta. Değerlendirme toplantısında işi hızlandırma mahiyetinde inşaatı devam ederken, inşaatı bitmiş olan kısımların elektromekanik imalatını da başlattık. Yılsonuna kadar bu hattın inşaatı tamamlanmış olacak" dedi.

"KABATAŞ-MECİDİYEKÖY METRO HATTI BİR YIL GECİKMELİ AÇILABİLİR"

Kabataş-Mecidiyeköy metro hattının bir yıl gecikmeli açılabileceğini belirten Uysal, "Bizimle ve firmalarımızla ilgili bir durum değil, tarihi eserler bulunduğu için çalışmalar sürüyor. Tarihçilere fırsat verme adına 1 yıl gecikmeli açılacak" ifadelerini kullandı.

"GÜNLÜK 1 MİLYON YOLCU"

Başkan Uysal, konuşmasına şöyle devam etti:

"21 istasyonlu 24 kilometrelik metronun günlük yolcu kapasitesi olarak 1 milyon yolcu hesaplanmakta. Bu hatta yapım ve araçlarla birlikte işletmeye alınması yaklaşık 5 milyar gibi bir maliyete ulaşmakta. İnanıyoruz ki, 31 Aralık'ta testleriyle birlikte biter ve İstanbul halkımıza hizmet veremeye başlamış olur. Burada 3500 kişi çalışıyor.

"294 KİLOMETRELİK METRO İNŞAATIMIZ DEVAM EDİYOR"

İstanbul'da toplamda 294 kilometrelik metro inşaatımız devam ediyor. Daha öncesinden 277 km diyorduk. Halkalı-Arnavutköy 3.Havalimanı hattımızı Ulaştırma Bakanlığımız ihale etti. Toplam 20 binin üzerinde de metro inşaatlarımızda çalışanlar var." (DHA)

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