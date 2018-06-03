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İBB BAŞKANI MEVLÜT UYSAL SAHURDA VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2018 05:06 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, Sivas Hafik Çınarlı Köyü Vakfı'nın sahur programına katıldı.  Burada yaptığı konuşmada Uysal "Ak Parti iktidara geldiği  günden bu güne baktığımız zaman gelmiş geçmiş bütün iktidarlardan daha iyi hizmet yaptı.

Haber- Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL (DHA)
İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, Sivas Hafik Çınarlı Köyü Vakfı'nın sahur programına katıldı.
Burada yaptığı konuşmada Uysal "Ak Parti iktidara geldiği günden bu güne baktığımız zaman gelmiş geçmiş bütün iktidarlardan daha iyi hizmet yaptı. Ancak diyoruzki buna rağmen daha iyisini yapabiliriz. 24 Haziran'da Türkiye'de yeni bir dönem başlıyor. Cumhurbaşkanlığı sistemi kısacası Başkanlık sistemi. Aslında biz Türkiye'de fiilen başkanlık sistemini uyguluyoruz. Muhtar seçiyoruz başkanlık sistemi, belediye başkanı seçiyoruz, başkanlık sistemi. Başkanlık sistemi yönetici kim olacak onu seçmektir" dedi.

Uysal konuşmasına şöyle devam etti: "Geçmişte biz Başbakan kim olacak? Devlet başkanı kim olacak? ona oy vermiyorduk. Bu işimizi yavaşlatıyordu. İşler yavaş işlediği için hepimiz bürokrasiden şikayetçiyiz. İnşallah 24 Haziran'da başkanlık sistemi ile Türkiye yeniden şaha kalkacak. Ülke olarak buna çok ihtiyacımız var"

"VATANDAŞIMIZ NE DOLAPLAR ÇEVRİLDİĞİNİ GÖRÜYOR"
İBB Başkanı Uysal "Bir sürü şey söylendi. Çok basit, Türkiye'yi Meral Akşener mi yönetecek?, Muharrem İnce mi yönetecek?, Temel Karamollaoğlu mu yönetecek?, Tayyip Erdoğan mı yönetecek?, lafı dolandırmaya gerek yok. İşin özeti bu. 1960 öncesi de belediye seçimi de parlamenter sistem gibiydi, Meclis üyelerini seçiyorlarmış, o meclis üyeleri belediye başkanını seçiyordu. Başkanlık sistemi kötü olsaydı, 1960 yılından sonra Türkiye'ye gelen belediye başkanlığındaki başkanlık sistemi yürümezdi ve tekrar geri dönerdi. Demek ki daha hızlı daha pratik. İnanıyoruz ki vatandaşımız ülke adına ne dolaplar çevrildiğini de görüyor"" dedi.

'SAHUR VAKTİ DOLAR FIRLIYOR'
Uysal "Bakıyoruz sahur vakti dolar fırlıyor. Nasıl olur bu, hani fazla talep geldiği zaman yukarıya doğru fiyatların çıkması lazım. Sahurda bir işlem yok, kendiliğinden nasıl çıkmış. Belli ki tezgahlar dönüyor. Bu tezgahları vatandaşımız bu güne kadar gördü 24 Haziran'da da göreceğine inanıyoruz. Şu anda ne istiyorlar, Suriyeliler ne olacak güçlü iktidar Suriye'de terörü bitirecek o zaman diyeceğizki terör bitti memleketinize gidebilirsiniz. İnşallah bu problemlerin hepsi adım adım çözülecek" diye konuştu.

-Görüntü Dökümü:
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-Mevlüt Uysal'ın gelişi
-Mevlüt Uysal'ın konuşması
-Sahur yapan vatandaşlar
-Genel ve detaylar

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