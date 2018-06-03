HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

İBB Başkanı Mevlüt Uysal sahurda vatandaşlarla bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2018 08:50 | Son Güncelleme

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi(İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, Sivas Hafik Çınarlı Köyü Vakfı'nın sahur programına katıldı.

Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL (DHA) İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi(İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, Sivas Hafik Çınarlı Köyü Vakfı'nın sahur programına katıldı. Burada yaptığı konuşmada Uysal "Ak Parti iktidara geldiği günden bu güne baktığımız zaman gelmiş geçmiş bütün iktidarlardan daha iyi hizmet yaptı. Ancak diyoruzki buna rağmen daha iyisini yapabiliriz. 24 Haziran'da Türkiye'de yeni bir dönem başlıyor. Cumhurbaşkanlığı sistemi kısacası Başkanlık sistemi. Aslında biz Türkiye'de fiilen başkanlık sistemini uyguluyoruz. Muhtar seçiyoruz başkanlık sistemi, belediye başkanı seçiyoruz, başkanlık sistemi. Başkanlık sistemi yönetici kim olacak onu seçmektir" dedi. Uysal konuşmasına şöyle devam etti: "Geçmişte biz Başbakan kim olacak? Devlet başkanı kim olacak? ona oy vermiyorduk. Bu işimizi yavaşlatıyordu. İşler yavaş işlediği için hepimiz bürokrasiden şikayetçiyiz. İnşallah 24 Haziran'da başkanlık sistemi ile Türkiye yeniden şaha kalkacak. Ülke olarak buna çok ihtiyacımız var" "VATANDAŞIMIZ NE DOLAPLAR ÇEVRİLDİĞİNİ GÖRÜYOR" İBB Başkanı Uysal "Bir sürü şey söylendi. Çok basit, Türkiye'yi Meral Akşener mi yönetecek?, Muharrem İnce mi yönetecek?, Temel Karamollaoğlu mu yönetecek?, Tayyip Erdoğan mı yönetecek?, lafı dolandırmaya gerek yok. İşin özeti bu. 1960 öncesi de belediye seçimi de parlamenter sistem gibiydi, Meclis üyelerini seçiyorlarmış, o meclis üyeleri belediye başkanını seçiyordu. Başkanlık sistemi kötü olsaydı, 1960 yılından sonra Türkiye'ye gelen belediye başkanlığındaki başkanlık sistemi yürümezdi ve tekrar geri dönerdi. Demek ki daha hızlı daha pratik. İnanıyoruz ki vatandaşımız ülke adına ne dolaplar çevrildiğini de görüyor"" dedi. 'SAHUR VAKTİ DOLAR FIRLIYOR' Uysal "Bakıyoruz sahur vakti dolar fırlıyor. Nasıl olur bu, hani fazla talep geldiği zaman yukarıya doğru fiyatların çıkması lazım. Sahurda bir işlem yok, kendiliğinden nasıl çıkmış. Belli ki tezgahlar dönüyor. Bu tezgahları vatandaşımız bu güne kadar gördü 24 Haziran'da da göreceğine inanıyoruz. Şu anda ne istiyorlar, Suriyeliler ne olacak güçlü iktidar Suriye'de terörü bitirecek o zaman diyeceğizki terör bitti memleketinize gidebilirsiniz. İnşallah bu problemlerin hepsi adım adım çözülecek" diye konuştu.

PARTNERYeşilçam'ın en güzel yüzlü yıldızıydıYeşilçam'ın en güzel yüzlü yıldızıydı
Günlük burç yorumları: 3 Haziran Pazar İrem Su'dan burç yorumlarıGünlük burç yorumları: 3 Haziran Pazar İrem Su'dan burç yorumları
Ahmet Hakan'dan Nagehan Alçı için flaş 'Bank Asya' iddiasıAhmet Hakan'dan Nagehan Alçı için flaş 'Bank Asya' iddiası
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçimleri için TRT'de kim ne kadar konuştu? Son verileri RTÜK üyesi İlhan Taşçı açıkladı

24 Haziran seçimleri için TRT'de kim ne kadar konuştu? Son verileri RTÜK üyesi İlhan Taşçı açıkladı

Nur Yerlitaş adeta eridi

Nur Yerlitaş adeta eridi

Temel Karamollaoğlu'na büyük şok! Fatih Erbakan, Milli Görüş’ün yeni partisi için tarih verdi

Temel Karamollaoğlu'na büyük şok! Fatih Erbakan, Milli Görüş’ün yeni partisi için tarih verdi

24 Haziran seçim sonuçları için SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı'dan çarpıcı anket yorumu

24 Haziran seçim sonuçları için SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı'dan çarpıcı anket yorumu

İlhan Ekşioğlu, Zeki İzci'nin üzerine yürüdü

İlhan Ekşioğlu, Zeki İzci'nin üzerine yürüdü

24 Haziran erken seçimleri öncesi gerginlik! Bursa'da İYİ Partililer ile MHP'liler arasında kavga

24 Haziran erken seçimleri öncesi gerginlik! Bursa'da İYİ Partililer ile MHP'liler arasında kavga

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TSK az önce açıkladı! 3 terörist öldürüldü

TSK az önce açıkladı! 3 terörist öldürüldü

Korkutan deprem tahmini: 10 yılda 7’den büyük depremler olabilir

Korkutan deprem tahmini: 10 yılda 7’den büyük depremler olabilir

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın'ın karısı Sıla Aydın tahliye edildi!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın'ın karısı Sıla Aydın tahliye edildi!

Şehir Hatları vapur seferlerinde yaz tarifesine başlıyor

Şehir Hatları vapur seferlerinde yaz tarifesine başlıyor

Günlük burç yorumları: 3 Haziran Pazar İrem Su'dan burç yorumları

Günlük burç yorumları: 3 Haziran Pazar İrem Su'dan burç yorumları

Ahmet Hakan'dan Nagehan Alçı için flaş 'Bank Asya' iddiası

Ahmet Hakan'dan Nagehan Alçı için flaş 'Bank Asya' iddiası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.