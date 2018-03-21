İBB Başkanı Mevlüt Uysal ve Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, ESTAM çalışmalarını inceledi

Eyüpsultan Tarihi Merkezi’n (ESTAM) saha çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, çalışmaları yerinde inceledi.

ESTAM’da saha çalışmları hızla devam ederken, İBB Başkanı Mevlüt Uysal ve Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, çalışmaları inceledi. İncelemenin ardından İBB Başkanı Uysal ve Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, esnafa çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Öte yandan ESTAM ile ilgili çalışmalar hızla devam ediyor. Remzi Aydın’ın konuya ilişkin değerlendirmelerinde sık sık vurguladığı gibi ESTAM projesinin ardından esnafın sorunlarını biteceği, ekonominin canlanacağı ve titizlikle yürütülen çalışmaların ardında keyifli bir alışveriş imkanı doğacağı belirtildi. Proje çerçevesinde İSKİ’nin kanalizasyon çalışması devam ediyor. Ayrıca caddede bulunan dükkanların kanallara bağlantıları da tamamlanıyor. BEDAŞ, Türk Telekom ve İGDAŞ’ın alanda başlattığı çalışmalarla elektrik, telefon ve doğalgaz hatlarını yeniliyor. Öte yandan Huzurda Diriliş sloganıyla çalışmaları süren ESTAM kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi zemin döşemelerini yenileme çalışmalarına da devam ediyor.Dört kalemde devam eden çalışmalar esnafı ve vatandaşları rahatsız etmemek için yirmişer metre aralıklarla ve modern inşaat teknikleriyle yapılıyor.

İSKİ, kanalizasyon çalışmasında vatandaşlara ve esnafa rahatsızlık vermemek için caddede açtığı bacalar yoluyla çalışıyor. Ayrıca ekipler çalışmaları hızlandırmak için gece saatlerinde de çalışıyor. Alt yapı çalışmaları, vatandaşların ve esnafın günlük yaşamını aksatmadan devam ediyor.