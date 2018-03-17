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İBB Başkanı'ndan metro sözleri: Önceliğimiz daha fazla oy aldığımız yerler

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 21:15 | Son Güncelleme

AK Parti Arnavutköy olağan kongresi Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımı ile gerçekleştirildi. Aranavutköy Kapalı Spor Salonunda yapılan kongreye Başbakan Yıldırım'ın yanı sıra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ile ilçe belediye başkanları, delegeler ve partililer katıldı.

İBB Başkanı'ndan metro sözleri: Önceliğimiz daha fazla oy aldığımız yerler

Programda bir konuşma yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, "Arnavutköy, Başakşehirle beraber yeni ilçe olan ilçelerimizden birisi.Yeni ilçeler içerisinde baktığımız zaman gelecekte İstanbul'a en fazla mührünü basacak, yeni İstanbul dedirtecek ilçelerimizden birisi. Şu anda 3'üncü havalimanı ile başladı. Devamında Kanal İstanbul, devamında metro... Bunların bir kısmını biz yapacağız. Bir kısmını ilçe belediyemiz, bir kısmını büyükşehir belediyemiz, bir kısmını hükümetimizle yapacağız. Arnavutköy gelecekte ismi her ne kadar köy olsa da şu anda Bakırköy, Kadıköy neyse ondan daha önde olacak"dedi.

"ARNAVUTKÖY'DEN DAHA YÜKSEK OY BEKLİYORUZ"

Arnavutköy'e metro sözü veren Uysal,"Ak Parti kurulduğundan bugüne baktığımız zaman Arnavutköy oyu en fazla olan ilçelerimizden birisi. Sayın Başbakanın o konuda büyükşehir olarak Arnavutköy'e borcumuz olduğunu düşünüyorum. Bizim şu anda birinci önceliğimiz metro. Metroda da birinci önceliğimiz en fazla oy aldığımız yerler olacak inşallah. Sultanbeyli, ihalesi yapıldı. İnşaatı devam ediyor. Bu yıl içerisinde de Vezneciler,Arnavutköy metrosunun ihalesini yaparız. Kongreler yenilenme diyorum. İnşallah bu yenilenme ile metro sözünü de verdik. Arnavutköy'den daha yüksek oy bekliyoruz diyorum" ifadelerini kullandı.

DHA

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İBB ibb başkanı metro Arnavutköy

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Şantajda son, siyasi ahlakta dip nokta!
Sizin önceliğiniz millete eşit hizmettir. Bu yaptıgınız ise milleti bölmektir. Bu millet katma değer yaratacak ve siz ötekileştirdiğiniz toplumun alın terini alıp keyfekeder dağıtacaksınız. Bu haksızlıktır adaletsizliktir.
açık açık oy uğruna size oy mermeyenleri hiçe saydığınız bir anlayışla sadece belirli kesime hitab eden bir anlayış bize ters buyüzden size bundan sonra hiç oy yok hocam
başkan yeniyılda suda indirim yapacam dedin yüzde 5 yaptığın indirimi milletin gazını alfıkdan 20 gün sonra yüzde 10 zam yapıyorsun birde zabita terörü ve otopark mafyası var Ankara belideye başkanının yaptığı otopark düzenlemesini istiyoruz riv riva gerek yok
çok az oranda Oy aldığınız diğer yerlerde zaten yapılacak iş bırakmadınız Her türlü hizmeti götürdünüz "öncelikli yerlerdi o yüzden" diyebilirsiniz.. Anlarız Ümraniye Metrosu açılışına geldiğinde Twtrdan REİS e yazmıştım _Milletin Beş senedir bitsin diye yolunu gözlediği Metro; gele gele Hasan Ağanın Parkının önünemi gelebildi? Millet bunun hesabını sandıkta sorarsa Ağlamaca yok!" demiştim Bakalım seçimlerde Ümraniye adayı aynı isimmi olacak GÖRECEĞİZ "_herkes evinin öünden iki kaldırım taşı söksün bir Fidan diksin" demiştik Belediye İkigündür kaldırım söküp Ağaç dikiyor ilginç
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