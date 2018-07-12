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İBB BAŞKANI UYSAL 10 ÇOCUĞU KURTARAN İSKİ ÇALIŞANLARINI ÖDÜLLENDİRECEK

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2018 20:34 | Son Güncelleme

  İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, Beyoğlu Piyalepaşa'da bir evde çıkan yangını fark ederek çocukları kurtaran 3 İSKİ personelini yarın bir törenle ödüllendirecek.

Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL (DHA)
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, Beyoğlu Piyalepaşa'da bir evde çıkan yangını fark ederek çocukları kurtaran 3 İSKİ personelini yarın bir törenle ödüllendirecek.
Piyalepaşa'daki yangında çok sayıda çocuğun hayatını kurtaran İSKİ'ye bağlı çalışan 3 personel için İBB Başkanı Mevlüt Uysal tarafından belediyenin Saraçhane'deki binasında yarın saat 11.45'te ödül töreni düzenlenecek.

10 ÇOCUĞU KURTARMIŞTI
Beyoğlu'nda dün bir evde yangın çıkmış, yan ve üst kattaki evde yalnız oldukları belirtilen çocukları, saat sayaçlarını okumak için gelen İSKİ çalışanı kurtarmıştı. İki katlı binanın birinci katında çıkan yangını görenler itfaiyeye haber vermiş, alev alev yanan evin yan ve üst dairesinde çocukların olduğunu fark eden İSKİ çalışanı Sedat Özdemir, eve girerek çocukları dışarıya çıkarmıştı. Bir süre sonra gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunarak söndürmüştü.

Görüntü dökümü(ARŞİV)
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CEP TELEFONU GÖRÜNTÜLERİ
-Alevli yangın
-Çocukları kurtaran Sedat Özdemir'in üst katı uyarmak için cama taş atması
-İtfaiye'nin yangına müdahalesi
-Yaşanan panik
AKTÜEL KAMERA GÖRÜNTÜLERİ
-İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları
-Olan biteni izleyen mahalle sakinleri
-Çocukları kurtaran Sedat Özdemir ile röportaj
-Mahalle sakinleri ile röportaj
-Evden çıkarılan piknik tüpü
-Yangın sırasında kurtarılan ve sonrasında döndükleri evlerinin camından olan biteni izleyen iki çocuk
-Yanan evin içi
-Genel ve detay görüntüler

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