İBB BAŞKANI UYSAL, 10 ÇOCUĞU YANGINDAN KURTARAN 3 İSKİ ÇALIŞANINI ÖDÜLLENDİRDİ

İBB Başkanı Mevlüt Uysal, çalışanların görevlerinin sadece sayaç okumak olmadığını belirterek, "Arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Büyükşehir belediyemizin İSPER diye bir şirketi var. Orada çalışıyorlar ve aynı zamanda İSKİ'mizin evlerdeki sayaç okuma işlerini yapıyorlar. Bu esnada orada bir yangına şahitlik ediyorlar. Üst katta da çocuklar, aileler var. Onu fark etmeseler, fark etmeden öte müdahale etmeseler can kayıpları olabilir. Ciddi sıkıntılar olabilir. 10 çocuk, yaşı 6 ile 10 arasında. İçeride piknik tüpü var. Patlama ihtimali var. İtfaiye hemen gelip onlara müdahale ediyor ama arkadaşlarımız hakikaten çok büyük bir sorumluluk sahibi olarak mahallede görevlerinin sadece sayaç okumak olmadığını bilerek çalışıyor. Kendilerini tebrik ediyoruz" dedi.

Olay esnasında piknik tüpü olduğunu aktaran İBB Başkanı Uysal, "Önce üst kattakileri uyandırıyorlar. İstanbul'da ailelerin çocuklara sıkı sıkıya 'sakın başkalarıyla görüşmeyin, dışarıya çıkmayın' tembihatı var. Çocukları ikna etmek, dışarıya çıkarmak da kolay olmuyor. Ama yangın hadisesini gösterince çocukları dışarıya çıkarıyorlar. İtfaiyeye haber veriyorlar. İtfaiye gelince daha büyük bir facia olduğu fark ediliyor. İçeride piknik tüpü var. Şayet patlasa sadece o ev değil, etrafta ciddi sıkıntılar yaşanabilecek bir durum. Arkadaşlarımızı tebrik ediyorum" diye konuştu.

"ÖRNEK OLSUN DİYE ÇAĞIRDIK"

İBB'de yaklaşık 80 bin çalışan olduğunu kaydeden Uysal, şöyle konuştu: "Her zaman biz onlara şunu söylüyoruz. Bu arkadaşlarımız büyükşehir belediyemizde çalışırken bir görevleri var. O görevleri sayaç okumak. Ama onun dışında da bizim büyükşehir belediyesi olarak mahalleye, apartmana gittikleri zaman vatandaşımızın orada şikayeti, derdi ne varsa belediye olarak orada yapılan işlerde ne tür eksikler varsa her zaman onlara da bakıyorlar. İnsanlık, vatandaşlık görevi olarak da kendilerinin fedakarlık yapması gerektiği noktalarda da maksimum fedakarlığı gösterip bundan sonra da aynı şekilde devam ettirip çalışmalarını yaptıracaklar. Dünkü hadisede de 10 çocuğumuzu kurtardılar. 10 çocuğumuzun dışında mahallede belki büyük bir faciayı, yangını. İtfaiyenin zamanında gelmesi, tüp patlamasını önlemesi de önemli bir şey. Kendilerini tebrik ediyoruz. Sadece büyükşehir belediyesi olarak değil, bütün halkımıza aynı hassasiyeti, duyarlılığı gösterme adına da bir örnek olsun diye arkadaşlarımızı çağırdık."