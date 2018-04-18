İBB BAŞKANI UYSAL, BAŞKONSOLOSLARLA BULUŞTU

*İBB Başkanı Uysal,

" Ben şu anda hükümetimizde bu konuda bir kararlılık görüyorum. Kanalın bu yıl içinde en azından başlayacağını düşünüyorum"

"Seçim olursa İstanbul'da aksayan bir şey olur mu veya seçim olmazsa aksayan bir şey olur mu? Çok neticeyi değiştiren bir şey olacağını düşünmüyorum"

"Ben İstanbul'da yaşayan 600-700 bin civarında Suriyeli göçmen olarak önemli problem oluşturduğunu görmedim. Sıkıntı yaşadığımız bir durum yok"

Haber-Kamera: Taner YENER-Özgür Deniz KAYA-İdris TİFTİKCİ-İSTANBUL DHA

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul'da başkonsoloslarla buluşarak sorularını yanıtladı.

İBB Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul'da başkonsoloslarla Emirgan Parkı'nda buluştu. Toplantıya, Almanya'nın İstanbul Başkonsolosu Georg Wilhelm Birgelen, Avusturya'nın İstanbul Başkonsolosu Gerhard Lutz, Rusya'nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Podelyshev, Japonya'nın İstanbul Başkonsolosu Norio Ehara'nın da aralarında bulunduğu 60 başkonsolos katıldı.

"GEMİLER İSTEDİĞİ ŞEKİLDE GEÇİYOR"

Boğazdaki gemi kazaları üzerine bir soruya yanıt veren Uysal, "Boğazlar; Çanakkale, İstanbul Boğazı Montrö Anlaşması gereği, uluslararası bir anlaşma ile kuralları belirlenmiş ve çok tarafları olan bir anlaşma. O dönemin ticari gemilerinin büyüklüğü, o şartlar düşünülerek belki kurallar konuldu. Asıl o dönemde savaş gemilerinin geçişiyle ilgili biraz öncelik tanınmış. O sözleşmeye göre boğazdan geçen ticari gemiler hiçbir müsaade, hiçbir izin, hiçbir kılavuz alma zorunluluğu duymadan istediği şekilde geçebiliyor. Tabi bunu bizim değiştirme imkanımız yok. Ticari olarak geçen gemiler 'ben direkt geçiyorum' dediği zaman yapılacak hiçbir şey olmadığı için kural da belirlenmiyor" dedi.

Uysal, "Kuralları belirleyip ticari olarak bakıldığı zaman daha rasyonel işleyen bir kanal olması hem İstanbul'u hem ticaret yapan o tacirleri, gemi sahiplerini, yük taşımacılığı yapan insanları rahatlatacağını düşünüyoruz. Eğer bir petrol tankeri Boğaz'dan geçmek için 2-3 gün sıra beklerken, orada gemi kaptanının inisiyatifine kalmış şekilde riski maksimum şekilde bir geçiş varken, onun yerine çok daha hızlı, pratik, ticari olarak taşımacılığı yapanlara avantajlar sunan bir geçiş programının olması, İstanbullular, bizler adına çok daha güvenli bir ortam oluşturuyor. Şu olabilir Boğazlardaki ticari geçişlerin yeniden uluslararası düzeyde oturulup tartışılması yapılıp vesaire ama o tartışmayla vakit kaybetmek yerine yeni bir alternatifin yapılıp onun üzerine de oturup çalışmak çok daha değer diye düşünüyoruz" şeklinde konuştu.