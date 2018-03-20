İBB Başkanı Uysal'dan tepki çeken sözlerine açıklama! Kendisini böyle savundu!

Başkan Uysal "Büyükşehir olarak mevcut metromuzu, inşaat halindeki metromuzu harita üzerine serdiğinizde aslında söylemek istediğimizin ne kadar doğru ve haklı olduğunu görürsünüz. Yani şu anda İstanbul'da metro yapacaksak önceliğimiz metro ulaşımının sıkıntı yaşayan bölgeler olmalı. Konuştuğumuz iki ilçe var. Bunlardan biri Arnavutköy bir tanesi de Sultanbeyli... Şimdi oralar AK Parti'ye en fazla oy vermiş alanlar. İnanıyorum ki şu anda bizim söylediğimizi şayet AK Partili olmayan bir büyükşehir belediye başkanı olsaydı bu ifadeyi(en fazla oy veren) demese bile iki ilçenin metro yapımı konusunda öncelikli olacağını söylerdi" şeklinde yanıt verdi.

" 'BAŞKAN ÇARK ETTİ' NOKTASINA ÇEKİLİYOR. YOK.."



DHA'nın haberine göre Mevlüt Uysal, "Bizim o gün söylediğimiz, 'İstanbul'da birinci önceliğimiz metro; metroda da birinci önceliğimiz Arnavutköy ve Sultanbeyli. Bu iki ilçeyi de AK Parti'ye en fazla oy veren yerler olarak ifade etmişiz. Şu anda metroda çalışan yerlere baktığınız zaman en fazla CHP'li ilçelerin olduğu yerler ise şu anda inşaatı devam eden ilçeler de oralar ise bizim bu sözümüzden 'oy vermeyenlere metro götürmeyeceğiz' diye bir şey algılanmamalı. Ama o gün söylediğimiz şey çok farklı noktalara çekildi. Aslında söylediğimiz şey çok açık ve net. 'Başkan çark etti' noktasına çekiliyor. Yok. Bizim önceliğimiz Arnavutköy ve Sultanbeyli'dir. Aslında daha önceden yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Şu anda hızlandıracağız" diye konuştu.