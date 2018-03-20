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İBB Başkanı Uysal'dan tepki çeken sözlerine açıklama! Kendisini böyle savundu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 15:49 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, Beyoğlu'nda İSTAÇ'a bağlı Çevre Kontrol Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Geçen cumartesi günü AK Parti Arnavutköy İlçe Kongresi'nde "Metroda birinci önceliğimiz en fazla oy aldığımız yerler olacak" sözleri tartışma konusu olan Uysal'a "Bu sözlerinizin arkasında mısınız?" sorusu yöneltildi.

İBB Başkanı Uysal'dan tepki çeken sözlerine açıklama! Kendisini böyle savundu!

Başkan Uysal "Büyükşehir olarak mevcut metromuzu, inşaat halindeki metromuzu harita üzerine serdiğinizde aslında söylemek istediğimizin ne kadar doğru ve haklı olduğunu görürsünüz. Yani şu anda İstanbul'da metro yapacaksak önceliğimiz metro ulaşımının sıkıntı yaşayan bölgeler olmalı. Konuştuğumuz iki ilçe var. Bunlardan biri Arnavutköy bir tanesi de Sultanbeyli... Şimdi oralar AK Parti'ye en fazla oy vermiş alanlar. İnanıyorum ki şu anda bizim söylediğimizi şayet AK Partili olmayan bir büyükşehir belediye başkanı olsaydı bu ifadeyi(en fazla oy veren) demese bile iki ilçenin metro yapımı konusunda öncelikli olacağını söylerdi" şeklinde yanıt verdi.

" 'BAŞKAN ÇARK ETTİ' NOKTASINA ÇEKİLİYOR. YOK.."

DHA'nın haberine göre Mevlüt Uysal, "Bizim o gün söylediğimiz, 'İstanbul'da birinci önceliğimiz metro; metroda da birinci önceliğimiz Arnavutköy ve Sultanbeyli. Bu iki ilçeyi de AK Parti'ye en fazla oy veren yerler olarak ifade etmişiz. Şu anda metroda çalışan yerlere baktığınız zaman en fazla CHP'li ilçelerin olduğu yerler ise şu anda inşaatı devam eden ilçeler de oralar ise bizim bu sözümüzden 'oy vermeyenlere metro götürmeyeceğiz' diye bir şey algılanmamalı. Ama o gün söylediğimiz şey çok farklı noktalara çekildi. Aslında söylediğimiz şey çok açık ve net. 'Başkan çark etti' noktasına çekiliyor. Yok. Bizim önceliğimiz Arnavutköy ve Sultanbeyli'dir. Aslında daha önceden yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Şu anda hızlandıracağız" diye konuştu.

"TAM TERSİNE AZ OY ALDIĞIMIZ YERLERE DAHA FAZLA EMEK ÇEKTİK Kİ OYUMUZ ORADA DAHA FAZLA ARTTI"

2023 için İstanbul'a bin kilometrelik bir hedef koyduklarını kaydeden Başkan Uysal, İstanbul trafiğinin tek çözümünün metro olduğunu dile getirdi. Uysal, "İstanbul'da AK Partililer'in oy verdiği yere metro yaparak trafiği nasıl çözeceğiz? Basınımız, oradaki konuşmamızın tamamını alsalardı kastettiğimiz yerin iki ilçe olduğunu anlarlardı. Büyükşehir Belediye Başkanlığına geleli beş ay oldu ama geçmişte 9 yıllık bir ilçe belediye başkanlığımız var. Oradaki uygulamalarımız ortadadır. Tam tersine az oy aldığımız yerlere daha fazla emek çektik ki oyumuz orada daha fazla arttı. İstanbul'da oyumuzu artırma hedefimiz varsa bize oy verenlerle birlikte vermeyen yerlerde de mağduriyet, sıkıntı, hizmet ihtiyacı varsa yapmamız gerekir ki oyumuzu artırabilelim" dedi.

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
vergiyi kdv yi zamlarıda size destek verenlerden alsanız sadece ne güzel olurdu
@encunii o zaman "size" diye hitap ettiğiniz bu millete bırakın bu vatanı da defolun gidin ermenistana ana vatanınıza! Chpli Belde belediyelerin kendi bölgelerine yaptıkları yatırımın 10 katını ilçe ve il belediyeleri hükümet kanalı ile yapıyor. Ona rağmen perişan halde chp li belediyeler. Sebebi ortada bıraksalar beşiktaş belediye başkanını chp li meclis üyeleri boğazlayacaktı kekeMAL sahip çıkıyor!
@encunii ıt oplu ıt bu ne akp yalakalığı adam olan sıyası partı goz etmeden bu olaya tepkı gosterır ne demek metroyu en cok oy aldığımız yere yapmak hadı o pıc soğluyor sen nıye savunuyorsun ıtaarkar kopek fetocu haınlerı destekleren fıno degılmısınız sızden rte ıtaat etmek den baska bıseg beklenmez zaten
bu millet istesede verecek istemesede oyunu verecek bitane oy heba etmeyin sakın millet uyuyun yoksa mal dışarı gidecek
Helal olsun belediyecilik particilik merkezi değildir. Akp ye hiç oy vermedim bursada nilüferde chp ye oy verdim ancak istanbulda chp li belediyeler yoksuzlukta tavan yapmış durumdalar hizmet sıfır! Zengin eğitimli semtler olmasa emin olun chp binalarını cayır cayır yakarlardi istanbulda. Istanbulda hizmeti AKP yapıyor aldıkları oylarda helali hoş olsun hakediyorlar.!
Adam bir an düşünmeden içinden geçirdiğini seslendirmiş. Yazıklar olsun.
DÖN BABA DÖNELİM;KUDRET ŞANDRA YANLARINDA AMATÖR KALIR !!!
HADİ ORDAN...HERZAMANKİ GİBİ YİNE KIVIRDINIZ YA...YAZIKLAR OLSUN SİZE VEDE SİZLERİ SEÇEN TAKIMLARA...NE YAZIKKİ SİZLERLE NEFES ALIYORUZ NE YAZIKKİ....TÜÜÜÜÜÜÜÜÜ SİZE TÜÜÜÜÜÜ...SIFATINIZA.....???
SEBEB HER NE OLURSA OLSUN AYRIM YAPILMAMALIDIR HERKESE HER YERE HİZMET GÖTÜRÜLMELİDİR BAHANE ARANMAMALIDIR
trt payını da akp ye oy verenlerden alın o zaman.
Ayrıştır Küçült Parçala
1-Seçimle değilde o makama atama ile gelen BAŞKAN değil MEMURDUUR. 2-Bu memur efendi 657 sayılı kanuna tabi olmadığına göre AKP nin MİLİTANI olduğunbu o 'AKP ye en fazla oy veren ilçeler,ifadesi ile tescil etmiş militan ruhluduuur. 3-ÇARKÇI derken birilerine GERÇEK ÇARKÇI AKP lideri ve avaneleridiiir.
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