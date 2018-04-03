İBB Başkanı Uysal: Lale Festivali'nin İstanbul'a maliyeti 10,5 milyon TL (1)

Özgür Deniz KAYA-Ali AKSOYER /İSTANBUL (DHA) İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul'a toplam 30 milyon adet lale dikildiğini belirterek, "Herkes şunu merak ediyor. Bu kadar 30 milyon lale, etkinlik. Maliyeti ne? Yapılan tüm etkinliklere yaptığımız harcamamız 10,5 milyon. O manada baktığımız zaman herhangi iki parkın peyzajına harcadığımız rakamdan çok yüksek değil" dedi. Uysal, "İstanbul'un güzelliklerini ortaya çıkaran çiçeklerimizle ilgili de 1-30 Mayıs tarihleri arasında çiçek festivalimiz olacak" diye konuştu. İstanbul'da 1-30 Nisan tarihleri arasında "Şimdi Lale Mevsimi" sloganıyla düzenlenen 13'üncü Lale Festivali başladı. Emirgan Korusu'nda yapılan açılışa İstanbul Valisi Vasip Şahin, İBB Başkanı Mevlüt Uysal ve çok sayıda vatandaş katıldı. UYSAL: LALE ÇEŞİTLERİ AZALDI Lalenin dünyada İstanbul ile özdeşleşmiş bir bitki türü olduğunu söyleyen İBB Başkanı Uysal, "İstanbul'da 1750'lerde toplamda bin 588 lale çeşidi tespit edildiği söylenir. Şu anda İstanbul'da ekimini yaptığımız yaklaşık 125 çeşit var. Onda birden bile daha az. Tabii en azından bunu tekrar gündeme almak, bütün lale çeşitlerine hayat buldurmak adına İstanbul'da sadece lale festivali değil, lale vakfımız var. Onun çalışmaları var. Bunun devamı inşallah gelecek" dedi. MAYIS AYINDA ÇİÇEK FESTİVALİ YAPILACAK Lale festivalinin ardından İstanbul'un balkonlarında çiçekler olacağını söyleyen Uysal, "İnşallah kaybolan, İstanbul'un güzelliklerini ortaya çıkaran çiçeklerimizle ilgili de 1-30 Mayıs tarihleri arasında çiçek festivalimiz olacak. Çiçek festivalimizin inşallah bu sene başlangıcını yapacağız. Lale ile birlikte çevre, park, peyzaj çok güzel ortaya çıktı. Lalenin dışında da parklarımıza, yollarımıza, yol kenarlarımıza çok güzel çiçeklerimiz var. Eskiden olduğu gibi, İstanbul evlerinde olduğu gibi yollarda değil evlerin balkonlarına da çıkmasını istiyoruz. 1 Mayıs'tan itibaren her sene çiçek festivali yapıp, inşallah istiyoruz ki bütün balkonlarda çiçekler olsun" dedi. LALE FESTİVALİ İÇİN 10,5 MİLYON TL HARCANDI İBB Başkanı Uysal, şöyle konuştu: "Biz 1-30 nisan arasındaki lale festivalinde bu Emirgan Parkı'na yaklaşık 3,5 milyon adet lale ekilmiş vaziyette. Toplam İstanbul geneline 30 milyon adet. Daha önceleri Türkiye'de yeteri kadar üretim yapılmadığı için belki de yurt dışından getirmeler başladı ama... Bugün itibarıyla lalelerimizin tamamı yerli ve milli. İstanbul'un Şile'nin Çatalca'nın köyleri, İstanbul dışında belirli yerlerde köylülerimize üretim yaptırılarak bu lalelerimiz Türkiye'den temin ediliyor. Herkes şunu merak ediyor. Bu kadar 30 milyon lale, etkinlik. Maliyeti ne? Yapılan tüm etkinliklere yaptığımız harcamamız 10,5 milyon. O manada baktığımız zaman herhangi iki parkın peyzajına harcadığımız rakamdan çok yüksek değil." DEV LALE HALISI BU YIL DA SERGİLENECEK 13'üncü İstanbul Lale Festivali kapsamında, Emirgan Korusu ile Göztepe 60. Yıl Parkı çeşitli etkinliklere sahne olacak. Festivalde, Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası ve Üniversitelerarası Plaj Futbolu Turnuvası gibi spor etkinlikleri yapılacak. Ayrıca 11 Nisan’da Sultanahmet Meydanı’nda dördüncü kez İstanbullularla buluşacak lale halısı, toplam bin 734 metrekare olacak ve 565 bin lale kullanılacak.